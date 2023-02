Skuteczność działania zmywarki w dużej mierze zależy od tego, jak często będziesz ją czyścić. Jeżeli zadbasz o swoje urządzenie w odpowiedni sposób, możesz wydłużyć jego żywotność oraz zadbać o lśniące i higienicznie czyste naczynia.

Czyszczenie zmywarki - jak często należy to robić?

Zmywarkę, która jest włączana kilka razy w tygodniu, warto czyścić regularnie. Choć niektóre sprzęty mają funkcję samoczyszczenia, najlepiej co tydzień po zakończonym cyklu mycia naczyń wytrzeć wnętrze zmywarki mokrą ściereczką (np. z mikrofibry) namoczoną w wodzie i płynie do mycia naczyń. Najlepiej wyjmij kosze na naczynia i tacki na sztućce, aby dokładnie usunąć wszystkie pozostałości po jedzeniu i mieć dostęp do każdego zakamarku.

Czym umyć uszczelkę, filtr i zraszacz w zmywarce?

Główną przyczyną przykrych zapachów, które wydobywają się ze zmywarki, może być uszczelka, w której gromadzą się resztki pokarmów. Aby ją umyć, posłuż się starą szczoteczką do zębów i doczyść wszystkie zakamarki. Raz na jakiś czas warto też wyjąć całą uszczelkę, aby ją dokładnie umyć miękką gąbeczką. Pamiętaj, aby później dokładnie wsadzić gumowy element na swoje miejsce. W innym przypadku zmywarka może zacząć przeciekać.

Koniecznie wykręć też filtr, umyj go pod bieżącą wodą i pozbądź się z jego wnętrza resztek jedzenia oraz tłuszczu. Siateczkę delikatnie wyszoruj gąbką albo szczoteczką. Gdy zauważysz kamień na filtrze, możesz włóż na około 30 minut do roztworu wody i octu, by rozpuścić osad. Jeżeli w twoim modelu zmywarki można swobodnie wykręcić zraszacz, zrób to i wykałaczką udrożnij dziurki, przez które wypływa woda.

Czym wyczyścić zmywarkę do naczyń?

Jeżeli chcesz odświeżyć zmywarkę i pozbyć się nieprzyjemnego zapachu z jej wnętrza, raz w miesiącu warto kupić specjalny płyn do mycia zmywarek, który wstawia się do górnego koszyka i ustawia cykl mycia z wysoką temperaturą. Produkty tego typu dostaniesz np. w drogerii.

Inny sposób, nieco tańszy, a niemalże tak samo skuteczny, to wsypanie do komory na kapsułki sody oczyszczonej, włożenie przekrojonej cytryny do koszyka na naczynia i włączenie urządzenia. Po myciu wstępnym możesz dodatkowo wlać szklankę octu na dno zmywarki. Po zakończeniu całego cyklu mycia zmywarka będzie lśniła czystością, a z jej wnętrza będzie wydobywał się delikatny zapach. Możesz również przygotować pastę czyszczącą z sody, odrobiny cytryny i niewielkiej ilości octu, aby wymyć zabrudzenia na ściankach zmywarki i z jej newralgicznych elementów.

Użytkuj zmywarkę tak, jak zaleca producent

Pamiętaj, że prawidłowe działanie zmywarki to także stosowanie odpowiednich produktów - m.in. soli do zmywania, środka nabłyszczającego, kapsułek do mycia i odświeżającej zawieszki, a także czyszczenie zewnętrznej obudowy urządzenia i panelu sterowania, które łatwo zalać czy pobrudzić, kiedy wstawia się naczynia. Warto także trzymać się instrukcji i użytkować zmywarkę tak, jak zaleca producent.