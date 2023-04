Spis treści: 01 Wielkanoc: Świąteczne porządki z użyciem naturalnych środków

Porządki wielkanocne potrafią spędzać sen z powiek, dlatego warto dobrze się do nich przygotować - m.in. ze względu na podwyżki. Już teraz warto zrobić to z głową i chemiczne środki czystości, które są drogie i nieekologiczne, zamienić na naturalne alternatywy - o wiele tańsze, a tak samo efektywne i znacznie bardziej przyjazne dla skóry oraz planety.

Naturalne metody sprzątania i wykorzystanie ekologicznych produktów staje się coraz bardziej popularne. Często szukamy ekoalternatyw z powodu alergii występującej u domowników. Drogeryjne środki czystości i ich opary mogą ją tylko podrażnić. Oprócz tego rośnie świadomość społeczeństwa, które chce zadbać o środowisko i zapobiec jego degradacji.

Jesteśmy też bardziej świadomi wpływu chemii gospodarczej na nasze zdrowie i z większą ostrożnością kupujemy produkty do czyszczenia. Ostatnim argumentem przemawiającym za naturalnymi produktami jest oszczędność. Zdecydowanie lepiej kupić niedrogie produkty, dostępne np. w litrowych lub kilogramowych opakowaniach, za które płaci się o wiele taniej niż chemia reklamowana w internecie czy telewizji. Na co zatem postawić? Oto kilka podpowiedzi!

Pogromca brudu, czyli ocet spirytusowy

Zwykły ocet, który kupisz w sklepie za kilka złotych, to prawdziwy pogromca brudu. To nie tylko tani, ale także skuteczny detergent, którego możesz użyć do wielkanocnych porządków . Za pomocą octu umyjesz okna, zlikwidujesz kamień z czajnika elektrycznego, pozbędziesz się nieprzyjemnego zapachu z lodówki, usuniesz pleśń i bakterie z różnych powierzchni czy doczyścisz szybę w piekarniku.

Co ciekawe, jeżeli połączysz go z oliwą, otrzymasz ekologiczny środek do nabłyszczania frontów mebli. Jeżeli przeszkadza ci intensywny zapach octu, możesz dodać do niego kilka kropelek olejku eterycznego. Oprócz tego ocet wywabia też plamy, odstrasza insekty i nadaje się do mycia paneli.

Naturalny sprzymierzeniec - soda oczyszczona

Wodorowęglan sodu, czyli soda oczyszczona, to naturalny środek , który pomoże ci wyczyścić wiele powierzchni. Możesz jej użyć np. do odświeżenia dywanu i materaca w sypialni. Wystarczy ją rozsypać, zostawić na kilka godzin, a potem odkurzyć. Dzięki sodzie oczyszczonej pozbędziesz się roztoczy kurzu domowego i nieprzyjemnych zapachów z kanapy czy chodników, które w praniu chemicznym mogłyby ulec zniszczeniu. Z kolei pasta z sody oczyszczonej, wspomnianego wyżej octu i odrobiny cytryny doskonale doczyści zżółknięty zlew i wannę , a także pomoże ci się pozbyć kamienia z armatury. Sodą i wodą wymyjesz np. fugi w łazience oraz doczyścić słuchawkę prysznicową.

Orzechy piorące do wielokrotnego użytku

Ciekawym rozwiązaniem do odświeżenia firan, zasłon czy tekstyliów dekoracyjnych mogą być orzechy piorące, czyli łupiny owoców drzewa mydlanego. W ich składzie znajduje się saponina, która uważana jest za naturalny detergent. Wystarczy wrzucić orzechy do bębna pralki (najlepiej umieścić je w woreczku do prania), a do kasetki na płyn zmiękczający wlać odrobinę octu, który przywróci włóknom miękkość. Łupiny są bardzo wydajne i można używać ich wielokrotnie. Wywar z orzechów sprawdzi się też np. do mycia podłogi.

Zapomniana sól kuchenna

Nieco zapomnianym środkiem czyszczącym jest sól kuchenna . Możesz wykorzystać jej właściwości ścierne. Warto dodawać ją do naturalnych past z sody oczyszczonej i szarego mydła, aby pozbyć się uporczywego brudu i dokładnie odkazić dowolne powierzchnie.

Sok z cytryny do mycia okien

Kolejnym naturalnym środkiem jest sok wyciśnięty ze świeżej cytryny. Dzięki niemu pozbędziesz się m.in. tłuszczu, kamienia i nieprzyjemnych zapachów w domu. Cytryna ma również antybakteryjne działanie i właściwości nabłyszczające. Możesz dodać ją do domowego sprayu do mycia okien, szafek oraz drewnianych blatów albo sokiem odrdzewić sztućce oraz bibeloty z mosiądzu. Podobne działanie ma również kwasek cytrynowy.

Zdjęcie Sok z cytryn ma działanie odkażające / ForumGwiazd.com.pl / Agencja FORUM

Szare mydło do mycia naczyń

Z szarego mydła, które znów staje się popularne, możesz w domowych warunkach przygotować naturalny płyn do mycia naczyń. Wystarczy szklankę ciepłej i przegotowanej wody wlać do garnka, dodać starte szare mydło, dwie łyżeczki octu oraz łyżeczkę sody oczyszczonej i odrobinę soku z cytryny. Dokładnie wymieszaj wszystkie składniki, przelej specyfik do butelki z dozownikiem - i gotowe! Płynem z szarego mydła możesz wyczyścić szklane powierzchnie, dodać go do wiaderka z wodą i wymyć podłogę albo np. framugi okien albo doczyścić płytki w kuchni i łazience.

Oprócz tego z wody, sody oczyszczonej i szarego mydła możesz stworzyć delikatną pastę czyszczącą która sprawdzi się np. do wyszorowania wanny, kabiny prysznicowej oraz muszli klozetowej.