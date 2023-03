Tanie wakacje w Europie w 2023? Polacy pokochali te trzy kierunki

Spis treści: 01 Tanie wakacje w Bułgarii zawsze na topie

Tanie wakacje w Bułgarii zawsze na topie

Bułgaria od zawsze króluje w tanich wyjazdach za granicę. Cena tygodniowego wypoczynku w Złotych Piaskach oscyluje w granicach 1500 zł od osoby bez wyżywienia w letnich miesiącach, tj. czerwcu, lipcu czy sierpniu. W pozostałych miesiącach kwoty te ulegają zmniejszeniu nawet o kilkaset złotych.

Złote Piaski i Słoneczny Brzeg to jedne z popularniejszych kierunków bułgarskich. Piękne, piaszczyste plaże, słoneczna pogoda oraz brak opadów przyciągają wielu turystów. Ten bałkański kraj będzie idealnym miejscem nie tylko dla rodzin z dziećmi, ale również dla osób poszukujących przygody i zabawy. Bułgaria słynie z licznych klubów, a także niezapomnianych imprez.

Nie zabraknie również atrakcji dla poszukiwaczy nowych, ciekawych miejsc na mapie Europy. Warto zobaczyć zabytkowy Nesebyr czy chociażby Sofię - stolicę tego urokliwego kraju.

Wakacje w Czarnogórze - tani wypoczynek w niskiej cenie

Nieco droższym, lecz nadal tanim kierunkiem wakacyjnym jest Czarnogóra. Wypoczynek w tym słonecznym państwie zaczyna się od kwoty 2000 zł od osoby bez wyżywienia w sezonie letnim. Przypomnijmy, że wakacje w Polsce są niewiele tańsze od wypoczynku na Bałkanach.

Czarnogóra to miejsce cudownych plaż, wysokich temperatur, dobrego jedzenia, a przede wszystkim tanich wycieczek. Państwo to sprawdzi się idealnie, szczególnie dla rodzin z dziećmi i par.

CZYTAJ TAKŻE: Czarnogóra - kraina czarnych gór i turkusowego morza

Jednym z popularniejszych miast w Czarnogórze jest Kotor, słynący z licznych zabytków. Polecamy również rejs statkiem po Zatoce Kotorskiej, a także żeglowanie na Morzu Śródziemnym. Wiatry wiejące w tym państwie zachwycą niejednego fascynata żeglarstwa.

Tanie wakacje w albańskim raju

Wakacje w Albanii to kolejna propozycja taniego wypoczynku. Cena w tym kraju jest zbliżona do kwot Czarnogóry, czyli 2000 zł za osobę bez wyżywienia w sezonie letnim. We wrześniu termometry wskazują ok. 22 stopni Celsjusza, co również pozwala na udany wypoczynek.

W Albanii ceny noclegu, wyżywienia czy transportu są stosunkowo niskie. Kraj ten warty jest swojej ceny ze względu na wspaniałe krajobrazy, ciepłe morze, a także bogatą historię i liczne zabytki.

CZYTAJ TAKŻE: Albania - co warto zobaczyć

Warto spróbować kuchni albańskiej poza hotelami czy nawet all inclusive. W kraju tym królują mięsne potrawy, ale nie brakuje również grillowanych ryb lub owoców morza.

