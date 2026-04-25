Gopeng Sanctuary, funkcjonujące również pod nazwą Namshan Wellness, to dom spokojnej "emerytury" dla generacji Z. Znajduje się w Malezji, w miejscowości Gopeng, w otoczeniu zieleni i z dala od zgiełku miasta.

Viralowy projekt dla zmęczonych młodych

"Młodzieżowy dom spokojnej starości" zaczął zyskiwać popularność w grudniu 2025 roku, kiedy to na TikToku pojawiły się pierwsze filmiki reklamujące ośrodek. Na przełomie grudnia i stycznia miejsce stało się viralem, a wszystkie jego pokoje zostały zarezerwowane. I trudno się dziwić. Namshan Wellness zaoferował miesiąc błogiej laby za jedyne 2000 ringgitów (ok. 1800 zł).

Cena obejmuje noclegi i trzy posiłki dziennie. Na miejscu można karmić ryby, przechadzać się wśród lokalnych zwierząt i po prostu żyć w zgodzie z naturą. Brzmi jak opis większości egzotycznych wakacji. Co zatem wyjątkowego jest w Gopeng Sanctuary, że miejsca rozeszły się niczym świeże bułeczki?

Już sama nazwa, oznaczająca w wolnym tłumaczeniu "młodzieżowy dom spokojnej starości", jest chwytliwa. Przedstawiciele generacji Z skarżą się na przebodźcowanie, nierealne wymaganie stawiane przez przełożonych i natłok obowiązków.

Podczas gdy milenialsi, nauczeni kultu pracy od swoich rodziców, rozpoczynali kariery zawodowe od bezpłatnych staży, zetki mówią basta. Chcą mieć życie prywatne i czas na odpoczynek. Odważniej stawiają granice, ale i warunki.

Pokolenie Z szuka ucieczki

Gopeng Sanctuary trafił w potrzeby potencjalnych klientów nie tylko nazwą, ale przede wszystkim ofertą. Clou projektu jest to, co dzieje się po przyjeździe, czyli… absolutnie nic. Przedsięwzięcie ma zapewnić przybyłym przestrzeń do bezkarnego lenistwa.

"Bądź szczęśliwie bezużyteczny przez miesiąc", "miejsce, które pozwala ci po prostu odpuścić" - brzmiały hasła wygłaszane w filmach na TikToku. W "młodzieżowym domu spokojnej starości" istnieje przyzwolenie na rezygnację z ambicji i samorozwoju.

Nie ma tematycznych warsztatów, zajęć jogi czy wypraw w teren. Bez żadnego poczucia winy można tu całymi dniami bawić się z psami czy gapić w niebo. Jeśli masz ochotę, możesz zasadzić warzywa, ale zjedzenie trzech posiłków dziennie to raczej maksimum zajęć w ciągu dnia "kuracjusza".

Na 3,5-hektarowej działce poczujesz błogi spokój i będziesz wstawać zgodnie ze swoim rytmem. Żadnych budzików, żadnych zadań na dziś - a tym bardziej "na wczoraj". Po prostu rozkoszne fantazjowanie. Brzmi tak pięknie, że aż nierealnie? Coś w tym jest...

Czy dom starości dla 20-latków naprawdę istnieje?

Gdy Gopeng Sanctuary szturmem podbiło internet, w jego mediach społecznościowych pojawiła się informacja, że nie przyjmuje gości do odwołania. Później zniknęły nagrania z resortu, głównie na TikToku i Instagramie.

Internauci zaczęli dopytywać o konkretny adres Namshan Wellness, jednak na próżno. To wszystko podważyło realność "młodzieżowego domu spokojnej starości".

Choć na facebookowym profilu malezyjskiego twórcy Zestie Malaysia wciąż widnieje wywiad wideo, w którym właściciel opowiada o projekcie - ani dokładny adres, ani informacja o ewentualnym wznowieniu rezerwacji nie są dostępne.

W mediach słychać głosy, że Namshan Wellness był wytworem AI, a pomysłodawcy idealnie rozpoznali potrzeby pokolenia Z i równie skutecznie na nie odpowiedzieli.

Celem miało być zwrócenie uwagi na wypalenie zawodowe 20-latków, którzy pełni niepokoju i wyczerpania chcieliby odciąć się od tego, co towarzyszy im od maleńkości - wszechobecnej technologii.

