Dzięcioł czarny to największy dzięcioł w Polsce

Dzięcioł czarny cechuje się dużą siłą, a pień drzewa potrafi wydrążyć nawet na metr głębokości. Mimo że niektóre dziury w drzewach wyglądają wyjątkowo brutalnie, leśnicy uspokajają. Dzięcioły wybierają drzewa, które są osłabione. Mogą chorować, być uszkodzone przez wiatr lub obumierać. To w nich żeruje. Dzięcioł nie drąży w drzewach zdrowych.

Dodatkowo dzięcioł czarny nie mieszka w dziuplach, które drąży. Pozostawia je, a inne ptaki mogą się w nich schronić. Wykorzystują to dziuplaki wtórne, takie jak włochatki, siniaki i puszczyki, nietoperze oraz małe ssaki.









Dzięcioł czarny jest bardzo silny, a rozkuwanie obumarłych pni to dla niego żadna trudność. Budowa jego głowy sprawia, że drążenie my nie szkodzi, a jego sprawność powoduje, że także go to nie męczy.

Jak znaleźć dzięcioła czarnego w lesie?

Dzięcioł czarny jest bardzo płochliwy. Dlatego częściej można go usłyszeć niż zobaczyć.

Dzięcioł czarny ma około 50 cm wysokości. Jest jednym z najprościej rozpoznawalnych dzięciołów. Charakteryzuje się czarną barwą. Samce mają także czerwoną czapeczkę, a samice na potylicy czerwoną plamkę.

Potrafi głośno bębnić, co szczególnie słychać wczesną wiosną. Wydaje także dziwny dźwięk, który często nazwany jest "chichotem diabła".

