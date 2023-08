Matki Boskiej Zielnej to obchodzone co roku święto kościelne. Jest ono szczególnie ważne dla wiernych, którzy mają swoje uprawy, gospodarstwa, ale nie tylko. Ci, którzy zrobią bukiet i złożą go w ofierze, będą według wierzących pod specjalną ochroną przez cały rok. Jakim świętem jest Matki Boskiej Zielnej? Kiedy wypada Matki Boskiej Zielnej? Jakie są związane z nim tradycje? Wyjaśniamy.