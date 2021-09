Świat Gabby Petito nie żyje? Znaleziono ciało kobiety, to najprawdopodobniej zaginiona blogerka

Brian Laundrie jest podejrzanym w sprawie zaginięcie Gabby Petito. W poniedziałek służby odnalazły w Wyoming zwłoki, które mogą należeć do blogerki. Nie potwierdzono tego jednak oficjalnie.

Jak podają amerykańskie media, w poniedziałek FBI przeszukało dom rodziców Briana Laundrie. W akcji brało udział około 20 agentów. Przeszukanie trwało około godziny. W tym czasie para przebywała w samochodzie zaparkowanym na podjeździe.

Funkcjonariusze obecnie nie wiedzą, gdzie przebywa Brian Laundrie. Mężczyzna jest poszukiwany od piątku.

Znaleziono zwłoki Gabby Petito?

Laundire wrócił do domu z podróży, którą odbywał z Gabby Petito 1 września, 10 dni przed tym, gdy matka Petito zgłosiła jej zaginięcie. Od 11 września Laundrie i jego rodzina odmawiali współpracy z rodziną. Kiedy funkcjonariusze weszli do domu rodziny Laundrie 17 września odkryli, że rodzice widzieli Briana po raz ostatni 17 września.

W poniedziałek na terenie kempingu w Parku Narodowym Grand Teton w stanie Wyoming znaleziono ciało kobiety, które odpowiada opisowi zaginionej blogerki i podróżniczki, 22-letniej Gabby Petito.



Na wtorek planowana jest sekcja zwłok. Na razie nie jest znana przyczyna śmierci.

Gabby Petito nie wróciła z podróży. Ale jej narzeczony tak

Gabby Petito i jej partner, 23-letni Brian Laundrie, wyruszyli furgonetką ze wschodniego wybrzeża na zachód, by odwiedzić parki narodowe w tej części USA. Petito regularnie publikowała w mediach społecznościowych zdjęcia z wyprawy, po raz ostatni 25 sierpnia. Pod koniec sierpnia po raz ostatni też kontaktowała się ze swoją rodziną.

1 września Laundrie sam wrócił furgonetką swej przyjaciółki do domu na Florydzie. Mężczyzna, który wynajął adwokata i nie chciał rozmawiać z policją, po kilkunastu dniach przepadł bez śladu. W piątek rodzina zgłosiła jego zaginięcie.

Narzeczony blogerki Brian Laundrie odmówił współpracy ze służbami, powołując się na piątą poprawkę do konstytucji USA. Jak podaje CNN, oznacza ona, że dana osoba nie może zostać zmuszona do zeznań, jeśli uważa, że mogłyby one postawić ją w negatywnym świetle lub być wykorzystane przeciwko niej.

Nagranie sprzed zaginięcia Gabby Petito

W zeszłym tygodniu policja opublikowała film z osobistej kamery jednego z funkcjonariuszy, który w połowie sierpnia zatrzymał parę do kontroli drogowej. Stało się to po tym, jak policja została wezwana do kłócącej się pary.



W trakcie rozmów z policjantami Petito i Laundrie przyznali, że wcześniej się kłócili. Gabby miała podrapać narzeczonego po twarzy. Młodzi zapewnili jednak, że się kochają i są zaręczeni. Policjanci zasugerowali, że Laundrie i Petito powinni spędzić noc oddzielnie.

