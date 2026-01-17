Spis treści: Kiedy wypada Dzień Babci w 2026 roku? Od kiedy obchodzimy Dzień Babci? Dzień Babci w innych krajach

Bukiet kwiatów, własnoręcznie zrobiona laurka i ciepły uśmiech - styczeń to miesiąc, który w polskiej tradycji zajmuje miejsce szczególne. Choć Dzień Babci i następujący zaraz po nim Dzień Dziadka narodziły się zaledwie kilka dekad temu, to są bardzo ważnymi datami w kalendarzu. Komu zawdzięczmy to święto? Kiedy składać życzenia w 2026 roku?

Kiedy wypada Dzień Babci w 2026 roku?

Dzień Babci w 2026 roku świętujemy 21 stycznia, co wypada w środę. Już w połowie tygodnia warto sprawić bliskim miłą niespodziankę i złożyć serdeczne życzenia. Ponieważ dni robocze często nie pozwalają na długie odwiedziny, wspólny czas oraz wręczenie upominków można zaplanować na nadchodzący weekend.

Dobrze jest pomyśleć o prezentach nieco wcześniej - najbardziej cieszą te wykonane własnoręcznie przez wnuczęta, jak na przykład laurki. Każda babcia z pewnością doceni wspólnie spędzony czas i pamięć o jej święcie.

Od kiedy obchodzimy Dzień Babci?

Wszystko zaczęło się w 1964 roku z inicjatywy tygodnika "Kobieta i Życie". Inspiracją stał się występ jednej z najbardziej cenionych aktorek - Mieczysławy Ćwiklińskiej w spektaklu "Drzewa umierają stojąc". Zagrała tam babcię, a jej rola na tyle mocno poruszyła odbiorców, że rok później ideę zaczął popularyzować "Express Poznański".

Dziennikarz Kazimierz Flieger był głównym pomysłodawcą obchodów. Święto na cześć babć szybko zagościło w kalendarzach. Oficjalna data, czyli 21 stycznia, została ogłoszona w 1966 roku na łamach "Expressu Wieczornego".

Warto także pamiętać, że zaraz po Dniu Babci przypada Dzień Dziadka. Historia tego święta jest nieco krótsza i sięga 1981 roku, kiedy oficjalnie postanowiono, że będzie ono obchodzone 22 stycznia.

Początkowo planowano, aby Dzień Dziadka został ustanowiony na 30 maja (dzień urodzin Mieczysława Fogga), niemniej ostatecznie porzucono ten pomysł.

Dzień Babci w innych krajach

Moment świętowania na cześć babć zależy od szerokości geograficznej. Co ciekawe, 21 stycznia życzenia odbierają również seniorki w Brazylii oraz Bułgarii. Z kolei w Hiszpanii babcie mają swój dzień 26 lipca.

Najdłuższą historią tego święta mogą pochwalić się Francuzi, u których tradycja narodziła się w latach 50. ubiegłego wieku - inspiracją była marka kawy Grand'Mère stworzona przez małżeństwo Monnier. We Francji Dzień Babci przypada w pierwszą niedzielę marca, co czyni go świętem ruchomym.

Model ruchomego święta przyjęły także inne kraje, w tym Wielka Brytania oraz Holandia. W Niemczech babcie świętują w drugą niedzielę października. Wyjątkową symbolikę wybrali Włosi, którzy składają życzenia 2 października - w dniu poświęconym Aniołom Stróżom.

W USA i Kanadzie obchodzi się Narodowy Dzień Dziadków (National Grandparents Day) wspólnie we wrześniu. Z kolei w Japonii nie ma oddzielnego Dnia Babci, ale starsze osoby świętują we wrześniu podczas Dnia Szacunku dla Starszych, który jest dniem wolnym od pracy.

Spotkanie u prezydenta. Do rozwiązania kilka sporów Polsat News