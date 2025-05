Zdjęcie otrzymało tytuł APOD NASA (Astronomy Picture of the Day) 20 maja. - To dla mnie ogromna radość i jeszcze większa motywacja do dalszego działania - powiedziała Marzena Rogozińska .

- To tam, na wysokości 4207 m n.p.m., znajduje się kompleks 13 potężnych teleskopów , znany jako Mauna Kea Observatories . Moje zdjęcie powstało u stóp University of Hawaii 2.2-Meter Telescope - przekazała.

To już drugie zdjęcie autorstwa Marzeny Rogozińskiej, które zostało uhonorowane tytułem APOD NASA. W 2021 r. (14 sierpnia) wyróżnienie to przypadło fotografii przedstawiającej ślad meteoru z roju Perseidów, wykonanej w Busku-Zdroju .

- Astrofotografia to dla mnie coś więcej niż technika - to wyjątkowe połączenie nauki i sztuki. Łączy precyzję obserwacji z pięknem kosmosu i pozwala zatrzymać na zdjęciu to, co często niewidoczne gołym okiem. To pasja, która inspiruje, uczy cierpliwości i pozwala spojrzeć w niebo z zupełnie innej perspektywy - podsumowała.