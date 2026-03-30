W skrócie Srebrna moneta sprzed ponad czterystu lat potwierdziła istnienie zaginionej osady Puerto del Hambre nad Cieśniną Magellana.

Moneta została odnaleziona pod jednym z pierwszych elementów konstrukcji kościoła, stanowiąc część aktu fundacyjnego osady.

Tragiczne losy mieszkańców osady, spowodowane brakiem żywności, przyczyniły się do jej upadku i nadania jej nazwy "Port Głodu".

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Srebrna moneta wybita za czasów panowania króla Filipa II została odnaleziona w obrębie kolonii założonej w 1584 roku przez Pedro Saramiento de Gamboa, hiszpańskiego żeglarza. To małe rozmiarem znalezisko rzuca zupełnie nowe światło na dotychczasowe informacje o osadzie Rey Don Felipe.

Samo istnienie osady nie jest dla historyków żadną rewelacją, jednak jej rozmieszczenie pozostawało zagadką. Miejsce, w którym znaleziono monetę, dostarcza nowych, cennych informacji.

Rozwiń

Cieśnina Magellana. Ponad 400-letnia moneta źródłem informacji dla archeologów

Znalezisko mieściło się na kamiennej powierzchni w obrębie małego kościoła. Historyczne przekazy wyjaśniają, że znalazła się ona tam celowo - złożona pod jednym z pierwszych elementów konstrukcji świątyni, podczas złożenia aktu fundacyjnego.

Według kronik miał być to akt potwierdzenia władzy hiszpańskiej korony. Dopatrywano się w nim także symbolicznego powierzenia nowej kolonii boskiej opiece.

Osada Rey Don Felipe. Nowe informacje o "Porcie Głodu"

Wiedząc, że moneta znajdywała się pod budynkiem kościoła, historycy zyskali szansę dokładnego odtworzenia układu kolonii - zabudowań mieszkalnych i struktur obronnych.

Na kartach historii osady zapisały się także tragiczne losy jej mieszkańców. Rey Don Felipe miała być strategicznym punktem kontrolującym Cieśninę Magellana.

Warunki panujące w osadzie doprowadziły jednak do braku żywności, sprowadzając na nią ostatecznie klęskę. Śmierć niemal wszystkich osadników sprawiła, że miejsce to zyskało ponury przydomek "Portu Głodu".

Źródło: Focus

