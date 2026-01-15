Sprzedają wyspę za bezcen. Jest jednak jeden haczyk

Eilean-à-Chapel, znana również jako Wyspa Koni, położona u wybrzeży szkockiego półwyspu Knapdale została wystawiona na sprzedaż. Cena wywoławcza wynosi 50 000 funtów (około 241,9 tys. zł). Mimo atrakcyjnej lokalizacji i walorów krajobrazowych, potencjalni nabywcy muszą liczyć się z istotnymi utrudnieniami logistycznymi.

Stara, kamienna ruina budynku z dachem częściowo porośniętym trawą, położona na tle zielonej trawy, wmontowana w mapę wyspy otoczonej wodami. Obok budynku widoczny fragment wyspy na mapie satelitarnej.
Wyspa w Szkocji wystawiona na sprzedażGoogle Maps/GoogleWikimedia Commons

Wyspa o powierzchni dwóch hektarów oferuje widok na morze oraz sąsiednie wyspy Jura i Islay. Na jej terenie znajdują się pozostałości zabudowań, w tym ruiny zamku oraz hangar na łodzie. Teren ten charakteryzuje się surowym, naturalnym krajobrazem, typowym dla tego regionu Szkocji.

    Kluczowym aspektem oferty, na który zwracają uwagę pośrednicy, jest zmienność warunków pogodowych. Dostęp do Eilean-à-Chapel jest uzależniony od pływów morskich. Dotarcie na wyspę suchą stopą jest możliwe wyłącznie podczas odpływu. W pozostałym czasie komunikacja odbywa się drogą wodną.

    Ze względu na gwałtowny charakter przypływów i odpływów w tym rejonie, wystosowano ostrzeżenie dla zainteresowanych kupnem, zalecając zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania wizyt i transportu.

    Szkocja. Wyspa za bezcen na sprzedaż

    Wyspa znajduje się w sąsiedztwie miejscowości Crinan, Cairnbaan i Tywallich. Są to ośrodki popularne wśród żeglarzy i turystów, znane z lokalnych społeczności rybackich oraz zaplecza gastronomicznego.

    Obszar ten jest siedliskiem dzikiej przyrody i zwierzyny. Na wyspie i w jej okolicach można spotkać jelenie, orły oraz morświny. Agencja Sotheby's International Realty opisuje ofertę jako propozycję łączącą dziedzictwo historyczne z walorami przyrodniczymi.

    Według agentów nieruchomości teren ten daje nowemu właścicielowi różne możliwości zagospodarowania. Eilean-à-Chapuil może służyć jako prywatna posiadłość zapewniająca izolację od szlaków turystycznych lub stać się miejscem rozwoju turystyki nastawionej na kontakt z naturą.

