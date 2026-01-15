Wyspa o powierzchni dwóch hektarów oferuje widok na morze oraz sąsiednie wyspy Jura i Islay. Na jej terenie znajdują się pozostałości zabudowań, w tym ruiny zamku oraz hangar na łodzie. Teren ten charakteryzuje się surowym, naturalnym krajobrazem, typowym dla tego regionu Szkocji.

Kluczowym aspektem oferty, na który zwracają uwagę pośrednicy, jest zmienność warunków pogodowych. Dostęp do Eilean-à-Chapel jest uzależniony od pływów morskich. Dotarcie na wyspę suchą stopą jest możliwe wyłącznie podczas odpływu. W pozostałym czasie komunikacja odbywa się drogą wodną.

Ze względu na gwałtowny charakter przypływów i odpływów w tym rejonie, wystosowano ostrzeżenie dla zainteresowanych kupnem, zalecając zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania wizyt i transportu.

Szkocja. Wyspa za bezcen na sprzedaż

Wyspa znajduje się w sąsiedztwie miejscowości Crinan, Cairnbaan i Tywallich. Są to ośrodki popularne wśród żeglarzy i turystów, znane z lokalnych społeczności rybackich oraz zaplecza gastronomicznego.

Obszar ten jest siedliskiem dzikiej przyrody i zwierzyny. Na wyspie i w jej okolicach można spotkać jelenie, orły oraz morświny. Agencja Sotheby's International Realty opisuje ofertę jako propozycję łączącą dziedzictwo historyczne z walorami przyrodniczymi.

Według agentów nieruchomości teren ten daje nowemu właścicielowi różne możliwości zagospodarowania. Eilean-à-Chapuil może służyć jako prywatna posiadłość zapewniająca izolację od szlaków turystycznych lub stać się miejscem rozwoju turystyki nastawionej na kontakt z naturą.

