Sprzątała domy bogaczy. Po latach przyznała się, co zrobiła
Sprzątała nie tylko domy, ale i luksusowe dobra ich właścicieli. 52-letnia właścicielka firmy porządkowej, oferująca swoje usługi bogaczom w Wielkiej Brytanii, przyznała się do kradzieży torebek, ubrań i butelki drogich perfum. Łączna wartość tych rzeczy mogła wynieść kilkaset tysięcy funtów. Media opisują szczegóły sprawy.
W skrócie
- Roseann P. przyznała się do kradzieży dóbr luksusowych z domów w Szkocji, które sprzątała.
- Wśród skradzionych przedmiotów były m.in. torebki Hermes i Gucci, biżuteria oraz perfumy.
- Kobieta czeka na wyrok, a prokuratura ma przedstawić pełną relację ze śledztwa.
Roseann P. przyznała się do ośmiu z 12 stawianych jej zarzutów dotyczących kradzieży dóbr luksusowych z domów, które sprzątała. Pozostałe cztery wycofano z uwagi na brak wystarczających dowodów w sprawie - podał dziennik "Daily Mail".
Wśród skradzionych przedmiotów była torebka Hermes o wartości około 20 tys. funtów, pierścionek zaręczynowy wysadzany diamentami, torebka i sweter Gucci oraz butelka drogich perfum.
Gucci, Hermes i inne. Sprzątaczka okradała właścicieli domów
Przedmioty te zostały wyniesione przez kobietę m.in. z posiadłości w mieście Bothwell w Szkocji, które słynie z wysokich standardów życia i drogich nieruchomości.
Właścicielom drugiego domu w Coatbridge skradziono dziewięciokaratowy diamentowy pierścionek zaręczynowy. W zależności od jakości kamienia cena takiej biżuterii waha się od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy funtów.
Przyznała się do kradzieży. Kobieta czeka na wyrok
Kradzieże miały miejsce między marcem 2023 roku a październikiem 2024 roku. Właściciele zgłosili zaginięcie przedmiotów. Po tym policja zatrzymała i aresztowała sprzątaczkę.
Podczas czwartkowej rozprawy w sądzie w Hamilton obrończyni 62-latki podkreślała, że jej klientka "obecnie nie pracuje i otrzymuje zasiłek z tytułu niepełnosprawności", co miałoby stanowić podstawę do złagodzenia wyroku.
Ogłoszenie wyroku zostało odroczone. Prokuratura ma przedstawić pełną relację ze śledztwa w sprawie kradzieży.
Według brytyjskich mediów, które powołują się na publiczne deklaracje oskarżonej 62-latki, kobieta prowadziła działalność związaną z porządkowaniem domów i konserwacją okien. Z ustaleń śledczych wynika, że nie kradła pieniędzy, a wyłącznie produkty znanych marek - przykładowo zarzuty o przywłaszczenie 100 funtów zostały wobec niej oddalone.
Źródła: "Daily Mail", "The Sun"