W skrócie Roseann P. przyznała się do kradzieży dóbr luksusowych z domów w Szkocji, które sprzątała.

Wśród skradzionych przedmiotów były m.in. torebki Hermes i Gucci, biżuteria oraz perfumy.

Kobieta czeka na wyrok, a prokuratura ma przedstawić pełną relację ze śledztwa.

Roseann P. przyznała się do ośmiu z 12 stawianych jej zarzutów dotyczących kradzieży dóbr luksusowych z domów, które sprzątała. Pozostałe cztery wycofano z uwagi na brak wystarczających dowodów w sprawie - podał dziennik "Daily Mail".

Wśród skradzionych przedmiotów była torebka Hermes o wartości około 20 tys. funtów, pierścionek zaręczynowy wysadzany diamentami, torebka i sweter Gucci oraz butelka drogich perfum.

Gucci, Hermes i inne. Sprzątaczka okradała właścicieli domów

Przedmioty te zostały wyniesione przez kobietę m.in. z posiadłości w mieście Bothwell w Szkocji, które słynie z wysokich standardów życia i drogich nieruchomości.

Właścicielom drugiego domu w Coatbridge skradziono dziewięciokaratowy diamentowy pierścionek zaręczynowy. W zależności od jakości kamienia cena takiej biżuterii waha się od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy funtów.

Przyznała się do kradzieży. Kobieta czeka na wyrok

Kradzieże miały miejsce między marcem 2023 roku a październikiem 2024 roku. Właściciele zgłosili zaginięcie przedmiotów. Po tym policja zatrzymała i aresztowała sprzątaczkę.

Podczas czwartkowej rozprawy w sądzie w Hamilton obrończyni 62-latki podkreślała, że jej klientka "obecnie nie pracuje i otrzymuje zasiłek z tytułu niepełnosprawności", co miałoby stanowić podstawę do złagodzenia wyroku.

Ogłoszenie wyroku zostało odroczone. Prokuratura ma przedstawić pełną relację ze śledztwa w sprawie kradzieży.

Według brytyjskich mediów, które powołują się na publiczne deklaracje oskarżonej 62-latki, kobieta prowadziła działalność związaną z porządkowaniem domów i konserwacją okien. Z ustaleń śledczych wynika, że nie kradła pieniędzy, a wyłącznie produkty znanych marek - przykładowo zarzuty o przywłaszczenie 100 funtów zostały wobec niej oddalone.

