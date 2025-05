Przypomniał, że ładunek razem z holenderskim szkunerem Henrik i sześcioosobową załogą zatonął w 1861 roku podczas sztormu. Ekskluzywny trunek miał trafić do cara Rosji Aleksandra II. - Rosyjski dwór specjalnie zamawiał szampana z dodatkowym cukrem - wyjaśnił. Szampan ma słodki smak z nutą starego strychu.

Jak poinformowało we wtorek przedstawicielstwo administracji rządowej hrabstwa Blekinge, nurkowanie przeprowadzono na początku maja. Celem ekspedycji było wydobycie kilku artefaktów oraz ich zbadanie; trwają prace nad znalezieniem informacji w źródłach historycznych na temat załogi i ładunku.

W przedsięwzięcie zaangażował się producent szampana Roederer z Francji, który działa do dziś i do Szwecji wysłał swojego eksperta . - Bardzo im zależy, aby dokonać analizy chemicznej trunku i porównać ze współczesnym szampanem - zaznaczył Petersson.

Według archeologa następnym krokiem będzie publikacja raportu; na razie nie wiadomo, czy wyłowiony szampan trafi na wystawę do jednego z muzeów oraz co stanie się z resztą spoczywającego we wraku ładunku.