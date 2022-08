Pralka to sprzęt, który jest niezbędny w każdym gospodarstwie domowym. Musisz wiedzieć, że niestety tak jak każde inne urządzenie, także i ona narażona jest na niekorzystne czynniki, które mogą pogorszyć jej działanie, a nawet przyczynić się do jej zepsucia. Jednym z nich jest kamień osadzający się na metalowych częściach pralki (np. na pompie wodnej, grzałce, filtrze i bębnie), a czasem nawet na kołnierzu czy na drzwiczkach.

Ten "kamień w pralce" to nic innego jak osady wapienne, które znajdują się w twardej wodzie. W wysokiej temperaturze zawarte w H₂O cząsteczki magnezu i wodorowęglanu wapnia rozpadają się na jony. Temu procesowi towarzyszy wytrącanie się dobrze znanego ci osadu, który z biegiem czasu niszczy elementy pralki.

Reklama

Innym rodzajem zanieczyszczeń w pralce jest gromadzący się szlam, który pozostaje we wnętrzu urządzenia podczas prania w niskich temperaturach. Są to nierozpuszczone resztki proszku do prania, kapsułek i kłaczków z ubrań. Mogą one brzydko pachnieć, zatykać filtry, a nawet brudzić ubrania. Warto więc wiedzieć, czym odkamienić pralkę i jak ją wyczyścić, aby mogła ci służyć jeszcze przez długie lata.

Ocet, cytryna, soda, czyli czyszczenie pralki domowymi sposobami

Jeśli chcesz usunąć kamień z pralki, możesz to zrobić domowymi sposobami. Nie wydasz na nie dużo pieniędzy, a przy okazji wykorzystasz produkty, które masz w domu. Sięgnij np. po ocet, cytrynę i sodę oczyszczoną. Zrób gęstą pastę o właściwościach odkamieniających i nałóż ją np. na kołnierz pralki, drzwiczki i inne zewnętrzne elementy urządzenia, na których jest osad z twardej wody.



Aby pozbyć się kamienia z wewnętrznych części pralki, wlej niecałą butelkę octu do kasetki na płyn do płukania, a tam, gdzie zawsze dodajesz proszek, wsyp około 0,5 kg kwasku cytrynowego. Jego większą ilość możesz bez problemu zamówić np. w sklepie internetowym. Następnie ustaw program z wysoką temperaturą - i gotowe! Pralka po takiej domowej renowacji będzie wyglądała jak nowa.

Zdjęcie Aby pozbyć się kamienia z wewnętrznych części pralki, wlej niecałą butelkę octu do kasetki na płyn do płukania / 123RF/PICSEL

Jak wyczyścić pralkę tabletkami do zmywarki?

Skoro już wiesz, jak wyczyścić pralkę octem, warto poznać jeszcze jeden sposób. Jeżeli masz w domu zmywarkę i kapsułki do zmywania naczyń, wykorzystaj je do odświeżenia urządzenia do prania. Jak wyczyścić pralkę tabletkami do zmywarki? To naprawdę proste. Po prostu wrzuć dwie kapsułki do bębna i nastaw pranie - najlepiej na 60°C. Taka temperatura zabija zarazki, grzyby i pleśń, które rozwijają się w cieple i wilgotnym środowisku. Dodatkowo detergent pozostawi w pralce świeży zapach. Możesz także jedną kapsułkę wrzucić do bębna, a drugą wsunąć do kasetki piorącej, jeśli i ta potrzebuje dokładnego wyczyszczenia. Na koniec włącz dodatkowe płukanie i ciesz się nieskazitelnym efektem czystej i pachnącej pralki przez naprawdę długi czas.

Środek do czyszczenia pralki i jej odkamieniania - jak wybrać najlepszy?

Pamiętaj, że odkamienianie i czyszczenie pralki octem lub kwaskiem cytrynowym jest na pewno bardziej ekologiczne, jednak czasami twoje urządzenie potrzebuje silniejszego działania. Właśnie wtedy idealnie sprawdzą się produkty przeznaczone do tego typu prac. Specjalne środki znajdziesz np. w dyskoncie czy drogerii. Najbardziej popularne produkty to:

proszek, kapsułki lub płyn do czyszczenia pralki,

żele i granulki odkamieniające metalowe elementy urządzenia.

Powyższe chronią pralkę przed gromadzeniem się w niej osadów z wody, ale także przed szlamem. Takie produkty należy stosować zgodnie z przeznaczeniem producenta. Trzeba również uważać, aby silnie czyszczące środki nie dostały się do oczu. Sprawdź zatem przed użyciem, jak je zastosować.

Niektóre odkamieniacze wsypuje się lub wlewa ich niewielką ilość bezpośrednio do bębna bądź do kasety z płynem. Potem wystarczy włączyć program z wysoką temperaturą i wstawić pralkę na pusto. Niektórzy zalecają, aby po zakończeniu prania jeszcze raz wypłukać bęben, by pozbyć się szkodliwej chemii. Tego typu odkamienianie i czyszczenie warto wykonać co najmniej raz na kwartał.

Czyszczenie filtra w pralce

Oczywiście należy też pamiętać o regularnym czyszczeniu filtra w pralce. Musisz bowiem zadbać o to, aby brud nie dostał się do pompy odpływowej, co może poważnie uszkodzić urządzenie. Czyszczenie zacznij od wyłączenia urządzenia z prądu. Przygotuj miseczkę albo ręcznik, aby zabezpieczyć podłogę przed ewentualnym wyciekiem wody, która może się zbierać w filtrze. Następnie delikatnie go odkręć i wyjmij, aby usunąć kurz, włosy, nitki itp.

Ostatni krok to przepłukanie filtra pod bieżącą wodą. Jeśli widzisz, że jest już zniszczony, warto pomyśleć o wymianie elementu na nowy, aby dobrze spełniał swoją funkcję. Tego typu zabiegi czyszczące dobrze jest wykonywać np. raz w miesiącu. Jeśli masz nową pralkę, urządzenie samo poinformuje cię o tym, kiedy trzeba wyczyścić filtr.