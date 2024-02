Małopolska policaj ostrzega przed SMS-ami z informacją o problemach z dostarczeniem paczki. Oszuści podszywający się pod firmy kurierskie próbują nakłonić odbiorców do kliknięcia w link w celu uzupełnienia danych. To jednak oszustwo, które może mieć poważne konsekwencje.

Jeśli na swoim telefonie w wiadomości SMS odczytasz następującą treść: Twoja paczka została wstrzymana z powodu braku numeru ulicy na paczce. Zaktualizuj informacje o wysyłce klikając w link..." - nie klikaj w podany link. To próba oszustwa, która ma prowadzić do wyłudzenia danych. Policja przypomina, że w razie jakichkolwiek wątpliwości co do przesyłki, czy otrzymanych wiadomości należy skontaktować się bezpośrednio z firmą kurierską przez podany na ich oficjalnej stronie telefon, a wątpliwy SMS zgłosić do CERT.

SMS, który może wyłudzić nasze dane

Według danych IAB Polska z zeszłego roku już 79 proc. polskich internautów kupuje online. Tendencja ta ma charakter wzrostowy, co nie umyka uwadze zarówno sklepom internetowym, jak i oszustom. To właśnie zakupy w internecie - zarówno zamówienia, jak i przesyłka, stają się dla cyberprzestępców okazją do oszustwa. Tak zwany phishing kwitnie, a jego przypadki z roku na rok są coraz liczniejsze.

Phishing polega na wyłudzaniu wrażliwych danych - mogą być to dane teleadresowe, ale także login i hasło do banku. Aby je pozyskać, oszuści wysyłają masowe SMS-y lub e-maile. Podszywają się pod właścicieli sklepów internetowych, konsultantów bankowych, czy jak w tym przypadku, firmy kurierskie. Tylko po to, aby nieświadomy konsument, klikając w link, podał swoje dane lub zainstalował w telefonie wirusowe oprogramowanie.

Jak się chronić przed phishingiem?

Przed phishingiem można chronić się przede wszystkim ograniczonym zaufaniem. Nigdy nie klikaj w linki wysłane przez SMS czy komunikator WhatsAPP. Wszystkie niepokojące połączenia i wiadomości e-mail z instytucji, sklepów i firm kurierskich sprawdzaj pod względem wiarygodności. Adresy e-mail porównuj z oficjalnie podanym przez sprzedawców. Zakupy w internecie rób tylko na sprawdzonych i zaufanych stronach. W razie wątpliwości pamiętaj, że zawsze możesz skontaktować się z działem obsługi sklepu.

Dobrą ochronę przed phishingiem zapewnia oprogramowanie antywirusowe, które zawczasu pozwala wykryć podejrzane strony internetowe. Warto taki program również zainstalować w telefonie. Filtr antyspamowy na skrzynkach mailowych powinien poradzić sobie z odseparowaniem niechcianych maili. Co jednak najważniejsze, należy chronić swoje dane osobowe, zmieniając regularnie hasła do kont.

Jak zgłosić SMS-a z oszustwem?