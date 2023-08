W lasach rozkręca się sezon grzybobrań. Grzybiarze wrzucają na media społecznościowe okazałe prawdziwki, podgrzybki czy kozaki. Jednak w leśnym runie znaleźć można znaleźć inne, zaskakujące niespodzianki. Bedłka pańska, jajczak, słupiak cuchnący, smardz cuchnący, sromnik, smrodnik, smrodziuch, śmierdziak, śmierdział, śmierdziel i śmierdziuch - to nazwy, które opisują jeden gatunek obecny w polskich lasach. O jaki grzyb chodzi?

Sromotnik smrodliwy – co to za grzyb? Jego odór odstrasza

Sromotnik smrodliwy (Phallus impudicus)to grzyb o charakterystycznym fallicznym kształcie i z tego względu określa się go również mianem "bezwstydny". Ma on okropną woń zbliżoną do zapachu padliny. Jego smród bardzo często przyciąga muchy, które go obsiadają przy okazji roznosząc zarodniki.

Z tego jednak względu jest unikany przez grzybiarzy i uważany za niejadalny. Co ciekawe, młodsze osobniki nie wydzielają brzydkiego zapachu.. Ze względu na swój wygląd, sromotnik smrodliwy we wcześniejszych etapach rozwoju jest nazywany czarcim jajem.

Z uwagi na przykry zapach dorosłych sromotników smrodliwych, grzyb ten jest uważany za niezdatny do spożycia, choć trujący nie jest. Wiele osób spożywa młodsze osobniki, które nie wydzielają brzydkiej woni. Co ciekawe, w Niemczech i Francji czarcie jajo stanowi dodatek do mięs. Smak czarciego jaja jest opisywany jako ziemisto-rzodkiewkowy.

W czasach średniowiecznych ludzie przygotowywali ze sromotnika smrodliwego... napoje miłosne. W przypadku jego dojrzałych egzemplarzy skutek mógł być odmienny od zamierzonego - smród mógł skutecznie zniechęcić wybrankę lub wybranka do jego wypicia i skutecznie storpedować zaloty. Mówi się także, że zamiast dodawać wigoru, wywar osłabiał go, wpływając na ograniczenie produkcji męskiego nasienia.

Nalewka ze śmierdziela na liczne przypadłości

W niektórych regionach Polski uważa się, że nalewki z czarciego jaja pomagają na niektóre choroby, jak bóle brzucha, choroby nerek, zapalenie i wrzody żołądka, dnę moczanową, a nawet gruźlicę. Stosuje się je do przemywania ran, poparzeń, czy ukąszeń.

Zawarte w sromotniku substancje są stosowane do produkcji leków przeciwzakrzepowych.

Jest także uważany za środek przeciwnowotworowy na równi z innymi grzybami, które także są podejrzewane o takie działanie. Uważa się także, że sromotnik smrodliwy ma właściwości przeciwwirusowe i antybakteryjne. Ma także działać przeciwzapalnie i immunostymulująco.

Gdzie rośnie sromotnik smrodliwy? Cuchnący rekordzista

Sromotnik smrodliwy występuje w polskich lasach, a osoby przechadzające się po nich z pewnością najpierw poczują tego grzyba, a dopiero później go zobaczą. Warto wspomnieć, że jego odór jest wyczuwalny nawet z kilkunastu metrów.

Ze względu na okropny zapach sromotnika smrodliwego, jego owocniki często bywały niszczone. Z tego względu grzyb ten trafił na listę gatunków chronionych. Okazuje się jednak, że został z niej wykreślony w 2004 roku ze względu na dość szybkie tempo rozprzestrzeniania się.

Ciekawostką jest, że sromotnik smrodliwy jest uznany za najszybciej rosnący grzyb na świecie - rośnie on z prędkością 5 mm na minutę. Z tego względu trafił nawet do Księgi Rekordów Guinnessa.

UWAGA! Należy zachować szczególną ostrożność, by nie pomylić sromotnika smrodliwego z muchomorem sromotnikowym. Muchomor sromotnikowy to niezwykle toksyczny grzyb, którego zjedzenie może skończyć się nawet śmiercią. Jeśli nie masz pewności co do tego, czy dany grzyb jest trujący, czy jadalny, najlepiej całkowicie zrezygnować z jego spożycia.

Czytaj także: