Rozpoznawalny kostium - jeden z najsłynniejszych w całej serii Gwiezdnych Wojen - należał do księżniczki Lei Organy i został wykorzystany w szóstej odsłonie sagi pt. "Powrót Jedi" z 1983 roku, gdy "kosmiczna arystokratka" wpadła w sidła galaktycznego przestępcy znanego jako Jabba.

Skąpy zestaw składa się ze złotego, materiałowo-metalowego biustonoszu oraz wykonanej z podobnego tworzywa dolnej części stroju. Oprócz tego do kompletu należą również dodatki w tym samym odcieniu, takie jak obręcze na nadgarstek, ramię oraz szyję, do której przyczepiony był łańcuch. Wspomniane 175 tys. dolarów to równowartość około 690 tys. złotych.