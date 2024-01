Ranking " Global Passport Power Rank 2024 " klasyfikuje państwowe dokumenty pod względem liczby państw, do których obywatel może wjechać na ich podstawie. Lista jest aktualizowana na początku każdego roku. W najnowszym zestawieniu Polska znalazła się na czwartym miejscu , tym samym, co w 2023 roku. Siła polskiego dokumentu wynosi 176.

Jak silny jest polski paszport? Umożliwia wjazd do 176 krajów

Siła polskiego paszportu nie uległa zmianie względem zeszłego roku. Pozwala on na wjazd do 120 krajów bez konieczności wyrabiania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów . W przypadku 48 państw czasowa wiza jest wyrabiana polskim podróżnym na miejscu. Przy planowaniu podróży do ośmiu państw, w tym m.in. Stanów Zjednoczonych i Kanady, konieczna jest wcześniejsza autoryzacja podróży przy pomocy specjalnego systemu.

Polski dokument nie pozwala na wjazd jedynie do 22 państw na świecie . Są to w dużej mierze kraje afrykańskie, ale również Chiny, Afganistan, czy Korea Północna . Osoby planujące odwiedzenie tych miejsc muszą przed podróżą wyrobić wizy.

Polski paszport wśród najmocniejszych na świecie. Pierwsze miejsce może zaskoczyć

Wśród najmocniejszych paszportów na świecie dominują dokumenty państw należących do Unii Europejskiej, których siła jest bardzo zbliżona. Polska zajmuje w rankingu miejsce czwarte, ex aequo z Danią, Belgią, Portugalią i Irlandią. Przed Polską w rankingu plasują się jedynie dwa kraje spoza Unii. Pierwszym są Zjednoczone Emiraty Arabskie, których paszport jest najmocniejszy na świecie i pozwala na bezwizowy wjazd do 180 państw. Drugi to Szwajcaria, której dokument jest silniejszy od polskiego, gdyż umożliwia wjazd do mieszczącej się w Ameryce Południowej Gujany.