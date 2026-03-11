Sfinansują nawet 95 proc. kosztów remontu. Kto może dostać pieniądze?

Spis treści: Dofinansowanie do remontu w 2026 roku. Ile? Kto może dostać dofinansowanie? Na co konkretnie można przeznaczyć środki? Gdzie i jak złożyć wniosek o dofinansowanie w 2026 roku?

Najczęściej spotkasz się z programem, w którym dofinansowanie obejmuje likwidację barier architektonicznych w mieszkaniu lub budynku.

Dofinansowanie do remontu w 2026 roku. Ile?

Oznacza to, że pieniądze mogą zostać przeznaczone na prace, które ułatwiają poruszanie się po domu lub mieszkaniu, poprawiają bezpieczeństwo, umożliwiają korzystanie z łazienki czy kuchni bez pomocy innych osób.

Wysokość wsparcia jest zmienna - dofinansowanie może sięgnąć do 95 proc. kosztów przedsięwzięcia, przy czym wymagany jest wkład własny co najmniej 5 proc.

Obowiązuje też limit kwotowy, tj. maksymalnie do wysokości piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Kto może dostać dofinansowanie?

Zasady w wielu powiatach są podobne, ale w szczegółach mogą się różnić. Zwykle trzeba spełnić trzy warunki jednocześnie:

1. Mieć ważne orzeczenie o niepełnosprawności (stopień może być różny, od lekkiego po znaczny);

2. Wykazać, że występują trudności w poruszaniu się i że planowane prace mają to zmienić;

3. Posiadać tytuł prawny do lokalu (np. własność, użytkowanie wieczyste, najem) - a przy najmie najczęściej potrzebna jest zgoda właściciela na wykonanie prac.

Ważne jest też to, o czym sporo osób dowiaduje się dopiero "po fakcie": dofinansowanie zazwyczaj nie obejmuje kosztów poniesionych przed przyznaniem środków i podpisaniem umowy. Dlatego najpierw zadbaj o formalności, a dopiero potem zatrudnij ekipę remontową.

Na co konkretnie można przeznaczyć środki?

Najwięcej wniosków dotyczy łazienek, bo to tam bariery są najbardziej odczuwalne. Ale katalog prac jest szerszy, jeśli potrafisz uzasadnić ich sens i związek z niepełnosprawnością.

Najczęściej finansowane zmiany to:

łazienka: prysznic bezprogowy, kabina typu walk-in, siedzisko prysznicowe, poręcze, uchwyty, odpowiednia armatura, zmiany układu, by zapewnić miejsce do manewru,

drzwi i przejścia: poszerzenie otworów drzwiowych, usunięcie progów, poprawa komunikacji wewnątrz lokalu,

dojście do budynku: podjazd, poręcze, rozwiązania ułatwiające wejście i wyjście,

inne elementy dostępności: prace, które likwidują przeszkody wynikające z układu mieszkania lub budynku.

Pamiętaj, że urzędnicy patrzą nie na estetykę, tylko na funkcję. Jeśli element nie ma uzasadnienia w likwidacji bariery (np. drogie luksusowe płytki) będzie trudno go obronić we wniosku.

Gdzie i jak złożyć wniosek o dofinansowanie w 2026 roku?

Wnioski najczęściej obsługują jednostki w twoim powiecie lub mieście, takie jak PCPR albo MOPS/MOPR. W wielu miejscach można też składać dokumenty online przez platformę SOW (System Obsługi Wsparcia).

Przygotuj wniosek i dokumenty, którymi są:

kopia orzeczenia o niepełnosprawności

dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu,

zgoda właściciela (gdy mieszkanie jest wynajmowane),

zaświadczenie lekarskie lub opis ograniczeń (w zależności od lokalnych wymagań),

kosztorys lub wycena (np. od wykonawcy, czasem faktura pro forma),

opis planowanych prac i uzasadnienie, w jaki sposób likwidują barierę.

Dobrze napisane uzasadnienie nie musi być długie, ale powinno jasno pokazywać problem i planowany do osiągnięcia efekt po remoncie.

