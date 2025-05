Sensacja w płockim zoo. Na świat przyszły tygrysy syberyjskie

- Nasza para tygrysów syberyjskich , Luna i Cezar, doczekała się po raz drugi potomstwa. Tym razem na świat przyszły cztery pasiaste kociaki - powiedziała we wtorek Magdalena Kowalkowska z zoo w Płocku .

Tygrys syberyjski - co to za zwierzę?

Kowalkowska podkreśliła, że tygrys syberyjski, to podgatunek tygrysa , który znajduje się na granicy wyginięcia i objęty jest Europejskim Programem Hodowli Gatunków Zagrożonych Wyginięciem. W płockim zoo Luna mieszka od 2016 r., a Cezar od 2018.

- Młode, które przyszły na świat, przebywają w pomieszczeniu na zapleczu wybiegu, gdzie troskliwie opiekuje się nimi mama . Na wybieg wyprowadzi je prawdopodobnie za około miesiąc. Zanim to nastąpi, kociaki zostaną zbadane przez lekarza i wtedy też poznamy ich płeć - wyjaśniła Kowalkowska.

Dodała, że gdy młode tygrysy syberyjskie podrosną, czyli mniej więcej po dwóch, trzech latach, zgodnie z programem hodowlanym, trafią do innych ogrodów zoologicznych.

Ciąża u tygrysów syberyjskich trwa okoł o 3,5 miesiąca i zwykle na świat przychodzą dwa lub trzy młode, które ssą mleko przez około dwa miesiące . Pozostają z matką przez dwa do trzech lat, dopóki nie nauczą się same polować. W warunkach naturalnych żyją około 15 lat.

Jak podkreśla płockie zoo, tygrys syberyjski objęty jest całkowitą ochroną, przy czym wielkość jego populacji szacuje się na około 500 osobników. "Powodem tak małej liczebności jest przede wszystkim wyniszczanie lasów, co doprowadziło do znacznego ograniczenia populacji dzików, ulubionego pokarmu tygrysa syberyjskiego. Drugim powodem zagrożenia do niedawna było kłusownictwo dla niezwykle cennej skóry oraz części ciała, używanych w tradycyjnej medycynie chińskiej. Obecnie w wyniku licznych działań ochronnych, liczebność podgatunku jest stabilna - informuje płocki gród zoologiczny.