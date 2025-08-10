Urlop rządzi się swoimi prawami. Pozwalamy sobie na nadprogramową porcję lodów, błogie lenistwo i ogólnie pojęte bujanie w obłokach. A jeśli o bujaniu mowa, na myśl od razu przychodzą huśtawki. Czasy, kiedy były one zarezerwowane tylko dla dzieci bawiących się na placach zabaw, już minęły.

Teraz niemal każdy resort ulokowany przy plaży montuje na swoim terenie bujawkę - obowiązkowo z widokiem na plażę i wodę. Właściciele hoteli wiedzą, jak rytmiczne kołysanie potrafi wprowadzić gości w klimat odpoczynku i wytchnienia. Choć to sceneria rodem z wakacji spędzonych nad oceanem, w Polsce też można znaleźć takie miejsca. Wprawdzie zamiast pod palmą pohuśtamy się pod sosną czy wierzbą, jednak widok na piaszczystą, szeroką plażę i falujące morze się zgadzają. Podpowiadamy, gdzie nad Bałtykiem znajdują się huśtawki.

Huśtawki na plaży nad Bałtykiem

Do najbardziej znanych huśtawek na nadbałtyckich plażach należą te znajdujące się na Półwyspie Helskim. Ulokowane są w okolicy Chałup, Kuźnicy i Jastarni. Aby je znaleźć, należy kierować się z głównych szlaków w stronę plaży. Ulokowane są tuż przy wydmach, między sosnami. Wykonano je ze sznurów i desek, większość z nich zawieszona jest w takim miejscu, że podczas bujania można podziwiać morze. Tiktokerka Madatravel na swoim profilu podała dokładne współrzędne, pod którymi można znaleźć huśtawki:

huśtawka nad zatoką , Jastarnia, współrzędne: 54.7008100, 18.6530957),

huśtawki nad brzegiem , Hel, współrzędne: 54.6224494, 18.7771499),

huśtawka na klifie , Kuźnica, współrzędne: 54.7409627, 18.5654361,

huśtawka w wodzie, Jurata, współrzędne: 54.6802602, 18.7128443.

Romantyczna atrakcja znajduje się również na Mierzei Wiślanej, w miejscowości Piaski. Chętnie "okupują" ją miłośnicy fotografii i relaksu nad morzem. Z huśtawki zobaczymy bowiem Bałtyk i okoliczne wydmy. Z racji, że Piaski to ostatnia miejscowość na Mierzei Wiślanej od strony polskiej, warto zaplanować odpoczynek na bujawce jako końcowy lub początkowy punkt wycieczki po tym malowniczym regionie.

Gdynia. "Instagramowa" huśtawka przyciąga turystów

Najwięcej huśtawek nad Bałtykiem znajdziemy w Trójmieście. Chyba najsłynniejsza z nich, nazywana "instagramową huśtawką", znajduje się w Gdyni Redłowie, w pobliżu szpitala Morskiego, przy wejściu nr 14. Pozostając w Redłowie i spacerując wzdłuż plaży, można dojść do bardziej dzikiej plaży, która również ma ukrytą wśród drzew huśtawkę. Popularną w social media bujawkę znajdziemy także w Łebie, od wschodniej strony miasta. Aby pohuśtać się w otoczeniu drzew i z widokiem na Bałtyk, należy udać się między wejście 6 a 7, a następnie iść udeptaną ścieżką i wypatrywać niepozornej deski zawieszonej na dwóch linach. Relaks gwarantowany!

Niezależnie od miejsca, w którym spędzamy wakacje, na sentymentalną i rozhuśtaną podróż do dzieciństwa warto zaplanować więcej czasu. Obiekty są oblegane, a przyjemność wynikająca z korzystania z nich bardzo wciągająca. Niewykluczone zatem, że na swoją kolej będziemy musieli nieco poczekać.

