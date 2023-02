Segregacja tych śmieci przysparza wielu problemów. Ty też robisz te błędy?

Spis treści: 01 Co wrzucać, a czego nie wrzucać do brązowego pojemnika?

02 W czym wyrzucać śmieci BIO?

03 Po co segregujemy śmieci BIO?

04 Zbuduj swój własny kompostownik

Co wrzucać, a czego nie wrzucać do brązowego pojemnika?

Odpady BIO to te, które powstają z roślin i resztek jedzenia i rozkładają się w sposób naturalny. Są to więc liście i gałęzie drzew, kwiaty, skoszona trawa, kora drzew czy nawet trociny i nieimpregnowane drewno, ale też obierki po warzywach i owocach, skorupki jajek, stare pieczywo, fusy po herbacie i kawie.

Wyrzucane jedzenie może być przeterminowane lub nawet okryte pleśnią. Wiele wątpliwości budzą obierki po cytrusach z uwagi na opryskiwanie tych owoców szkodliwymi pestycydami i konserwantami. Jednak skórki cytrusów śmiało możemy wyrzucić do pojemnika na odpady BIO, gdyż ilość chemicznych substancji względem reszty surowca jest bardzo mała, a same cytrusy bardzo dobrze fermentują.

Do brązowego pojemnika nie należy wyrzucać takich odpadów jak: kości zwierzęce, nabiał, olej, jajka w całości, odchody zwierzęce, popiół z węgla, drewno impregnowane, ziemia z roślin i kamienie oraz inne odpady komunalne.

W czym wyrzucać śmieci BIO?

Przy odpowiedniej segregacji bioodpadów bardzo istotne jest, aby zwracać uwagę na to, w czym wyrzucamy śmieci. Jeśli robimy to w plastikowym worku lub w szklanym pojemniku, nasza praca przy segregacji pójdzie na marne, a odpady te zostaną potraktowane jako zmieszane, ponieważ nie będzie można ich przetworzyć.

Niestety nawet torby i worki oznaczone jako "biodegradowalne" nie będą odpowiednie do wyrzucenia w nich śmieci BIO. Takie torby mogą rozkładać się nawet kilkadziesiąt lat. Najlepszym sposobem na segregację odpadów BIO jest wyrzucanie ich luzem, w torbie papierowej lub w worku oznaczonym jako "kompostowalny". Takie opakowania rozłożą się najszybciej.

Po co segregujemy śmieci BIO?

Bioodpad to cenny surowiec, który można wykorzystać w celu wytworzenia energii elektrycznej i cieplnej lub kompostu.

Biogaz jest jedną z odnawialnych źródeł energii i podobnie jak energia słoneczna, wodna czy wiatrowa pozwala na bezpieczne i ekologiczne przetworzenie bioodpadów.

Natomiast dzięki kompostowaniu odpadów organicznych powstaje bogaty w składniki odżywcze naturalny nawóz dla roślin.

Zbuduj swój własny kompostownik

Kompost to materia organiczna wolna od środków chemicznych, co oznacza, że nie zagraża środowisku ani naszemu zdrowiu. Każdy z nas może posiadać swój kompostownik - możesz go zbudować np. z desek lub palet. Dostępne są także gotowe kompostowniki w marketach ogrodniczych i budowlanych.

Jeśli nie posiadasz ogrodu, możesz zaopatrzyć się w kompostownik balkonowy. Jest to mały pojemnik wielkością przypominający krzesło lub stolik. Nawet na niewielkiej przestrzeni balkonowej możesz produkować odżywczy kompost dla domowych roślin