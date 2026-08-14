W skrócie Pracownicy budowy w Belgii znaleźli monety i sztabki złota warte ok. 9 milionów euro podczas prac ziemnych.

Złoto zostało odnalezione podczas burzenia budynku, a wszystkie znalezione przedmioty są obecnie zabezpieczone przez policję.

Budynek należy do organizacji CAW Oost-Vlaanderen, która zadeklarowała przeznaczenie ewentualnych środków na wsparcie osób w kryzysie bezdomności, jeśli stanie się właścicielem znaleziska.

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Policja z Dendermonde w północno-wschodniej części Belgii przekazała informację o nietypowym znalezisku - robotnicy znaleźli na terenie tamtejszej budowy sztaby złota i monety o wartości około 9 milionów euro.

Funkcjonariusze zapewnili, że wszystko zostało zarejestrowane i jest przechowywane z zachowaniem procedur bezpieczeństwa.

Belgia. Robotnicy znaleźli miliony w złocie. "To było dziwne uczucie"

Służby dodały także, że osoby które liczą na to, że na placu budowy można jeszcze znaleźć inne złote przedmioty, mogą porzucić takie nadzieje - wszystko zostało zabrane, a budowa jest ogrodzona.

Jak podaje portal VRT News, do nieoczekiwanego odkrycia doszło podczas burzenia budynku - sztaby i monety były zamurowane w jednej ze ścian.

- Naszą pierwszą reakcją było niedowierzanie, zdumienie. Z pewnością nie spodziewaliśmy się znaleźć złota. Natknęliśmy się na nie podczas prac ziemnych związanych z układaniem rury kanalizacyjnej - relacjonował 18-letni Kobe, pracujący na tej budowie.

Dodał, że z początku zdawało się, że są to zamurowane monety o wartości 1 euro. Kierownik budowy wspomina, że usłyszał okrzyki: Znaleźliśmy złoto!

- Wykopywaliśmy kolejne monety i sztabki. Dopiero wtedy naprawdę dotarło do nas, co znaleźliśmy. To było dziwne uczucie - stwierdził, cytowany przez portal.

Złoto zamurowane w wyburzonym budynku. Fundacja reaguje

Kolejnym krokiem było powiadomienie właściciela i zawiadomienie policji. Kierownik budowy zapytany o to, czy robotnicy chcieli zatrzymać złoto dla siebie, zaprzeczył. Podkreślił, że "przede wszystkim byłaby to kradzież", po za tym "to tak dużo monet i sztabek, że byłoby to prawie niemożliwe". - 9 milionów euro nie da się ukryć - zauważył.

Mimo to ekipa budowlana ma nadzieję na "znaleźne". Prokuratura Flandrii Wschodniej prowadzi dochodzenie w celu ustalenia, jak złoto trafiło w to miejsce.

Budynek, w którym doszło do spektakularnego odkrycia, należy do CAW Oost-Vlaanderen - organizacji zajmującej się wsparciem potrzebujących. Fundacja zapewniła, że jeśli stanie się właścicielem znaleziska, zebrane środki przeznaczy na dodatkowe miejsca dla osób w kryzysie bezdomności we Flandrii Wschodniej.

Źródła: DeMorgen, VRT News



