Kiedy w 1882 roku pod budowę kościoła wmurowano kamień węgielny, zapewne nikt nie przypuszczał, że jego wzniesienie będzie trwać ponad 144 lata. Ba! Chyba nikomu nie przyszło na myśl, że już rok później pierwszego architekta świątyni, Francisco de Paula del Villar y Lozano, zastąpi Antoni Gaudi.

Kataloński artysta nie pracował wyłącznie zza biurka - od dziecka obserwował pracę rzemieślników, przyjeżdżał na plac budowy. Był nie tylko architektem czy inżynierem, ale też tercjarzem franciszkańskim. Być może to połączenie artystycznego kunsztu z głęboką duchowością sprawiło, że Sagrada Familia od lat wzbudza ogromny podziw. Opus vitae Gaudiego odwiedza codziennie ponad 13 tysięcy turystów z całego świata. Świątynia jest znakiem rozpoznawczym nie tylko Barcelony, ale też całej Hiszpanii. Nic zatem dziwnego, że wizytę w jej wnętrzu trzeba zaplanować z wyprzedzeniem.

Sagrada Familia za darmo. Jak wejść bez biletu?

Ekscytacja towarzysząca wyjazdowi z metra schodami ruchomymi, wprost do podnóża bazyliki, to zapowiedź wspaniałej podróżniczej - a dla wielu też duchowej - przygody. Monumentalna budowla zapiera dech w piersiach już od pierwszych chwil. Jej oglądanie z zewnątrz jest całkowicie bezpłatne i już sam uważny spacer wokół świątyni to kulturalny rarytas. Każda z fasad przedstawia inny rozdział chrześcijańskiej historii. Można z nich czytać jak z otwartej księgi.

To również zaproszenie do odwiedzenia wnętrza kościoła. Wstęp jest biletowany i płatny, istnieje jednak sposób, aby wejść do środka za darmo.

W tym celu należy udać się na jedną z mszy świętych. W końcu Sagrada Familia to przede wszystkim czynna świątynia, w której odprawiane są nabożeństwa i udzielane sakramenty.

Msza święta w klimatycznym wnętrzu. Jak wziąć udział w nabożeństwie?

Wierni mają do wyboru niedzielną mszę świętą o godzinie 9:00 lub sobotnią o godzinie 20:00. Chcąc uczestniczyć w Eucharystii, należy udać się do wejścia od strony Fasady Narodzenia, przy Carrer de la Marina. Po zakończeniu nabożeństwa nie ma możliwości swobodnego zwiedzania świątyni, a służby porządkowe dbają o to, aby nikt nie "zasiedział się" w kościele. Jednak uczestnictwo w nabożeństwie pozwala "poznać" świątynię przez pryzmat głównego celu jej powstania.

- Byliśmy w niedzielę na mszy świętej i jest to wspaniałe przeżycie. I przez godzinę można oglądać Sagradę w całej okazałości, do czego była stworzona - czytamy w jednym z wpisów na Facebooku polskiego biura podróży w Barcelonie.

Podczas nabożeństwa zdecydowanie można nacieszyć oczy misternymi konstrukcjami czy barwnymi witrażami, które nadają wyjątkowego charakteru temu miejscu. Warto pamiętać o godnym stroju i przyjściu odpowiednio wcześnie - mimo że na mszę świętą nie trzeba mieć biletu, wszystkich obowiązuje kontrola bezpieczeństwa.

Planujesz zwiedzanie bazyliki? O tym pamiętaj przed wyjazdem

A jeśli zdecydujemy się jednak na zwiedzanie świątyni, pamiętajmy o zakupie biletu z wyprzedzeniem, nawet kilkunastodniowym. Sagrada Familia jest oblegana i nabycie wejściówki z dnia na dzień jest niemal niemożliwe. Nie ma również możliwości zakupu biletu w kasie. Można to zrobić jedynie przez internet, a ceny wstępu zaczynają się od 34,80 euro (ok. 153 zł).

Marta Radzikowska