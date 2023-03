Są w kawie, burakach i mleku. W jednym przypadku mogą zaszkodzić

Spis treści: 01 Przeciwutleniacze w twoim jedzeniu

02 Przeciwutleniacze mogą być szkodliwe

03 Beta-karoten: Czy może być szkodliwy?

Przeciwutleniacze, inaczej antyoksydanty, to specyficzne związki chemiczne, które poniekąd spowalniają procesy starzenia się naszego organizmu. - Przeciwutleniacze neutralizują negatywne działanie wolnych rodników przyczyniających się do szybszego starzenia się, ale i powstawania chorób takich jak miażdżyca, choroba Alzheimera, Parkinsona, nowotwory - mówi dietetyk kliniczna Milena Nosek.

Przeciwutleniacze w twoim jedzeniu

Organizm człowieka potrafi wytwarzać przeciwutleniacze, jednak niezbędne jest jednoczesne przyjmowanie ich z pokarmem. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, że konkretne związki należą do grupy przeciwutleniaczy. Są to np. witaminy A, E i C , ale też cynk, selen lub różnego rodzaju karotenoidy. Te ostatnie występują m.in. w popularnej marchewce. Ale przeciwutleniacze znajdziemy w wielu produktach w naszej lodówce.

Zawierają je choćby papryka, szpinak, orzechy, jajka, mleko i tuńczyk. - Najbardziej powszechne i najsilniej działające antyoksydanty znajdziemy w mocno wybarwionych warzywach i owocach, tj. w jagodach, aronii, jeżynach, granacie, burakach, czerwonej kapuście, a ponadto w herbacie zielonej, kawie czy przyprawach takich jak sumak, kurkuma, goździki - wskazuje Milena Nosek.

Przeciwutleniacze mogą być szkodliwe

Choć antyoksydanty wykazują wiele pozytywnych właściwości, ich przedawkowanie może prowadzić do poważnych skutków. Na szczęście dzieje się to dość rzadko. Nie zmienia to jednak faktu, że powinniśmy o tym pamiętać, gdy sięgamy po konkretne produkty lub suplementy diety .



Nadmiar przeciwutleniaczy może wchodzić w interakcję z lekami, blokować przyswajanie innych składników mineralnych. Warto wspomnieć, że nierzadko suplementy diety zawierają jedynie sztucznie wyizolowane i poddane procesom antyoksydanty, często w dawkach przekraczających zalecane dzienne spożycie - zaznacza dietetyk kliniczna Milena Nosek.

Beta-karoten: Czy może być szkodliwy?

Należy powiedzieć w tym miejscu o beta-karotenie . Na co dzień kojarzący nam się raczej z substancją wzmacniającą opaleniznę, w nadmiernych ilościach może być naprawdę szkodliwy, np. przy nowotworze płuc. - Suplementacja diety beta-karotenem w dużych dawkach u osób z nowotworem płuc może nasilać produkcję cytokin prozapalnych, będących promotorem powstawania komórek nowotworowych w płucach. Szkodliwe działanie beta-karotenu odnotowane zostało jedynie u osób palących papierosy - dodaje Nosek.

Bez wątpienia przeciwutleniacze mają pozytywny wpływ na organizm człowieka. Pamiętajmy jednak, że co za dużo, to nie zdrowo. I w tym przypadku nadmierne spożycie doprowadzi do skutków, których raczej wolelibyśmy uniknąć. Śmiało korzystajmy więc z bogactwa, które oferują nam naturalne produkty, pamiętając jednak o zbilansowanej diecie i mądrej suplementacji, ale też odpowiedniej dawce aktywności fizycznej.

Adrian Wojtasik