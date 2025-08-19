W skrócie Ambasada RP przygotowała praktyczne wskazówki dla turystów wybierających się do Rzymu, dotyczące m.in. bezpieczeństwa i pomocy medycznej.

Podróżni powinni pamiętać o wyrobieniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz rozdzieleniu dokumentów i pieniędzy, aby uniknąć problemów podczas pobytu.

Rzym odnotowuje rekordową liczbę odwiedzających, a turyści mogą liczyć na szczegółowe rady dotyczące komunikacji miejskiej, parkowania i korzystania z bezpłatnej wody pitnej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Lato w pełni, a w Rzymie upał i gwarancja stabilnej pogody na nadchodzące dni" - podkreśla w swoich mediach społecznościowych ambasada RP we Włoszech. Placówka zauważa, że z tak korzystnych warunków dla uprawiania turystyki chętnie korzystają również obywatele Polski, dlatego też zdecydowała się na opublikowanie kilku przydatnych wskazówek i rad.

Wskazówki i rady dla turystów zwiedzających Rzym

Wśród spraw, które warto załatwić jeszcze zanim wybierzemy się do Wiecznego Miasta, znalazło się m.in. wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która pozwala na uzyskanie bezpłatnej niezbędnej pomocy medycznej w nagłych sytuacjach.

"W nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia i życia we Włoszech zadzwoń pod nr 112 i poproś o polskiego tłumacza" - zaapelowała ambasada.

Ponadto turystom doradza się, aby nie trzymali wszystkich swoich dokumentów i pieniędzy w jednym miejscu. To kolejne już takie ostrzeżenie związane z masowym zjawiskiem kradzieży kieszonkowych, zwłaszcza w środkach transportu publicznego.

Ambasada RP podpowiada, jak podróżować po stolicy Włoch

Na stronach ambasady RP zamieszczone zostały także informacje o zasadach parkowania samochodów w stolicy Włoch i korzystania z komunikacji miejskiej. "Nie pozwól, żeby twoją jedyną pamiątką z Włoch był włoski mandat" - zaznaczono.

Z kolei podczas planowania podróży metrem, tramwajem lub autobusem, należy pamiętać o szczególnych regułach płatności kartą.

Za jeden bilet płaci się jedną kartą, co oznacza, że potrzeba tylu kart, ilu wsiada pasażerów. Nie wie o tym wielu turystów w Rzymie, a kontrole biletów w środkach komunikacji są częste. Wysokość mandatu za brak biletu, opłaconego od razu albo w ciągu pięciu dni, wynosi 54,90 euro, a po tym terminie - 104,90 euro.

Zwiedzającym zasugerowano też, aby zamiast kupować butelkowaną wodę korzystali z bezpłatnej wody pitnej z licznych specjalnych kranów, znajdujących się na rzymskich placach i ulicach.

Rzym uwielbiany przez turystów. Władze miasta spodziewają się rekordu odwiedzin

W 2024 r. Rzym pobił rekord pod względem liczby turystów, którzy go odwiedzili. Według danych Stowarzyszenia Turystycznego Lacjum, w porównaniu z 2023 r. liczba turystów wzrosła po raz kolejny i to o 5,6 proc., osiągając 22,2 mln osób.

Turyści cenią sobie głównie piękne widoki, dobry klimat, a także bogatą ofertę sportową, kulturalną, kulinarną i niepowtarzalną historię miasta. Prognozuje się, że w 2025 r. ponownie padnie rekord, gdyż stolicę Włoch, z uwagi na trwający Rok Święty, ma odwiedzić 30 mln osób.

Władysław Teofil Bartoszewski w "Graffiti": Waszyngton utrzymuje bardzo dobre stosunki z Polską Polsat News Polsat News