W skrócie W maju można będzie obserwować Niebieski Księżyc, czyli drugą pełnię w jednym miesiącu, co zdarza się średnio co 2,5–3 lata.

5-6 maja przypada maksimum roju meteorów eta Akwarydów, które są widoczne niemal przez cały miesiąc.

Nachodzący miesiąc będzie obfitował w sporo ciekawych zjawisk dla miłośników obserwacji nieba. W nocy z 5 na 6 maja wystąpi maksimum roju meteorów eta Akwarydów, co może przypominać "kosmiczny deszcz". Obiekty te będą jednak aktywne niemal przez cały miesiąc i przy odpowiednich warunkach można obserwować je do 28 maja.

Majowe noce atrakcji. Miesiąc pełen astronomicznych zjawisk

W tym czasie na wieczornym niebie dobrze widoczna będzie także Wenus, stanowiąca drugi najjaśniejszy punkt po Księżycu.

W okolicach 19. i 20. dnia miesiąca możliwe jest zaobserwowanie tej planety w bliskim sąsiedztwie Jowisza i Srebrnego Globu.

1 maja tuż przed godz. 19:30 czasu polskiego czeka nas również pierwsza pełnia Księżyca.

W przypadku tego i innych zjawisk astronomicznych przypadających w maju najlepsze warunki do obserwacji pojawią się po zachodzie Słońca. Obiekty będą lepiej widoczne również w miejscach oddalonych od dużych skupisk sztucznego światła.

Niebieski Księżyc w maju. Co to za zjawisko?

Ostatni dzień miesiąca zostanie zwieńczony tzw. Niebieskim Księżycem, czyli drugą majową pełnią. Takie zjawisko zdarza się średnio raz na 33 miesiące, czyli 41 razy na 100 lat.

Wbrew stosowanej nazwie ziemski satelita nie przybiera w tym czasie niebieskiej barwy. Określenie wywodzi się z języka angielskiego, gdzie związek frazeologiczny Niebieski Księżyc ma oznaczać coś niemożliwego.

Ostatni raz zjawisko to wystąpiło w nocy z 30 na 31 sierpnia 2023 roku. Możliwość wystąpienia takiej kombinacji wynika z długości miesiąca synodycznego, czyli jednego pełnego cyklu faz Księżyca, który trwa 29 dni, 12 godzin, 44 minuty i 3 sekundy.

