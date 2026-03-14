W skrócie Emeryt z Modeny wystąpił jako statysta w filmie "Ferrari" i otrzymał za to 300 euro.

Włoski urząd ubezpieczeń społecznych Inps zażądał od niego zwrotu całorocznej emerytury, uznając to za pracę niedozwoloną przez obowiązujące zasady.

Sąd pracy w Bolonii uznał, że udział w zdjęciach był okazjonalny i nie stanowił naruszenia przepisów, oddalając żądania Inps.

W 2022 roku Włoch z regionu Emilia-Romania wystąpił jako statysta w kręconym tam amerykańskim filmie Michaela Manna "Ferrari" z udziałem m.in. Adama Drivera i Penelope Cruz. To opowieść o słynnym kierowcy wyścigowym.

Za dwa dni zdjęciowe otrzymał 300 euro. W ten sposób spełnił swoje marzenie, by pojawić się w filmie.

Emeryt statystował w filmie. Chcieli zabrać mu emeryturę

Pod koniec 2023 roku włoski odpowiednik ZUS - Inps - poinformował mężczyznę, że cofnie mu emeryturę pobraną w 2022 roku, czyli 34 tys. euro i zamierza ją w całości odzyskać. Jego obecność na planie filmowym urząd uznał za pracę.

Lokalna prasa wyjaśniła, że miłośnik kina przeszedł na wcześniejszą emeryturę w ramach systemu, którego reguły zabraniają uzyskiwania dodatkowych dochodów.

Emeryt zwrócił się o pomoc prawną i zaskarżył decyzję. Ponieważ urząd nie przyjął jego argumentów, sprawa trafiła do sądu pracy.

Włochy. Chcieli pozbawić mężczyznę emerytury. Sprawa trafiła do sądu

Sędziowie z Bolonii oddalili żądania Inps. W toku postępowania ustalono, że emeryt nie wykonywał pracy w rozumieniu wskazanym przez urząd i nie podpisał żadnej umowy.

Przekazał natomiast prawa do swojego wizerunku firmie producenckiej. Jego udział w zdjęciach uznano za okazjonalną pracę na własny rachunek, która może być łączona z pobieraniem emerytury.

To już drugi taki przypadek nagłośniony ostatnio we Włoszech. Wcześniej informowano o emerycie z północy, który jako statysta w filmie wojennym otrzymał 379 euro. Zakład ubezpieczeń społecznych nakazał mu oddać roczną emeryturę w wysokości 21 tys. euro, bo naruszył zasady pobierania świadczenia. Film dostał jedną z nagród na festiwalu w Wenecji, a sprawa emeryta trafiła do sądu, który przyznał mu później rację.

Sejm wybrał sędziów do TK. Gawkowski w ''Gościu Wydarzeń'': Dlaczego jest dyskusja, że wybraliśmy takim samym trybem, jakim wybierał PiS? Polsat News Polsat News