Roślina o szokującym zapachu niebawem zakwitnie. Ruszyła transmisja online
W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego niebawem zakwitnie dziwidło olbrzymie, roślina słynąca z gigantycznych rozmiarów i intensywnego, padlinowego zapachu. Co zaskakujące, specjaliści nie spodziewali się kwitnienia właśnie w tym sezonie, a cały proces można śledzić na żywo dzięki internetowej transmisji. Wydarzenie przyciąga uwagę miłośników roślin i ciekawskich, bo spektakl natury trwa krótko, jest rzadki i trudny do przeoczenia także z powodu swojego zapachu.
W skrócie
- W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego nieoczekiwanie zakwitnie dziwidło olbrzymie znane z intensywnego, padlinowego zapachu.
- Rozwój rośliny można obserwować na miejscu oraz przez transmisję internetową, a moment kwitnienia ma nastąpić w najbliższych dniach.
- Zjawisko wzbudza duże zainteresowanie, co może wpłynąć na dostosowanie godzin otwarcia ogrodu, a komentujący w internecie śledzą postępy rośliny.
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We Wrocławiu trwa wyjątkowe wydarzenie botaniczne. W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego wkrótce zakwitnie dziwidło olbrzymie - jedna z najbardziej niezwykłych i rzadkich roślin na świecie. Okaz osiągnął już ponad metr wysokości i jest na ostatniej prostej przed spektakularnym kwitnieniem, które można obserwować na żywo zarówno na miejscu, jak i w internecie.
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego poinformował o przełomowym momencie 15 czerwca. "To bardzo ważny moment dla wszystkich miłośników roślin" - przekazano w mediach społecznościowych. Jak dodano, "Jeszcze kilka…, kilkanaście dni i nasze dziwidło olbrzymie zakwitnie!".
Roślina niespodziewanie weszła w fazę kwitnienia, mimo wcześniejszych założeń, że może wydarzyć się to dopiero w kolejnym sezonie.
Dziwidło z Wrocławia niebawem zakwitnie. Start transmisji
19 czerwca Ogród Botaniczny uruchomił transmisję na żywo na YouTube, pokazującą rozwój rośliny. W tym samym czasie rozpoczęto codzienne pomiary, które miały pozwolić śledzić dynamiczne zmiany.
Jak informowano 17 czerwca, kwiatostan urósł w ciągu doby o około 10 cm - z 84 do około 94-95 cm. Kolejne dni przynosiły dalszy wzrost, a także pierwsze wyraźne przebarwienia wewnętrznych struktur rośliny, co sygnalizowało zbliżające się kwitnienie.
Kolejne dni przynosiły coraz dokładniejsze dane o stanie rośliny. 18 czerwca dziwidło osiągnęło około 105 cm wysokości, a jego średnica wzrosła do 61 cm. Dzień później, miało już 114 cm wysokości.
20 czerwca roślina osiągnęła 125 cm, a 21 czerwca - 132 cm. Wówczas specjaliści zauważyli, że tempo wzrostu może się zmniejszać, co często oznacza przejście do fazy wybarwiania i przygotowania do otwarcia kwiatostanu.
W kolejnych dniach tempo wzrostu wyraźnie wyhamowało. W poniedziałek roślina osiągnęła 141 cm wysokości i obwód 78 cm. Następnego dnia, miała już 145 cm wysokości, przy niezmienionym obwodzie.
Jednocześnie zauważono coraz intensywniejsze wybarwienie wnętrza kwiatostanu. Pracownicy ogrodu oceniali we wtorek, że kwitnienie nastąpi w ciągu najbliższych trzech dni. Aktualnie roślina znajduje się więc w kluczowej, finałowej fazie rozwoju.
W środę w mediach społecznościowych przekazano, że roślina może zacząć kwitnąć w każdej chwili. "Być może zacznie się za dnia, być może w nocy..." - czytamy.
Wrocław. "Spektakl natury" i ogromne zainteresowanie
Dziwidło już teraz przyciąga tłumy odwiedzających do ogrodu przy ul. Sienkiewicza we Wrocławiu. Jak podkreślają pracownicy, moment kwitnienia będzie wyjątkowym wydarzeniem także logistycznie - godziny otwarcia mogą zostać dostosowane do zainteresowania zwiedzających, aby jak najwięcej osób mogło zobaczyć roślinę w pełnym rozkwicie.
Dziwidło olbrzymie może osiągać w naturze nawet 3 metry wysokości i 1,5 metra średnicy kwiatostanu. Jego zapach, choć dla ludzi nieprzyjemny, pełni kluczową funkcję biologiczną - przyciąga padlinożerne owady zapylające.
Wrocławski okaz trafił do ogrodu w 2022 roku dzięki współpracy z Ogrodem Botanicznym w Bonn. Jak podkreślają botanicy, to dopiero drugi taki przypadek w Polsce, obok wcześniejszego kwitnienia w Warszawie.
Roślina przeszła we Wrocławiu długą drogę: od fazy liścia, przez okres spoczynku, aż po nieoczekiwane przejście w kwitnienie. Jesienią 2025 roku utraciła liść i weszła w spoczynek, by już w lutym ponownie zacząć kiełkować.
Wcześniej zakładano, że zakwitnie dopiero w kolejnym roku. Jak się jednak okazało, natura zaskoczyła nawet doświadczonych specjalistów. "A dziwidło - jak sama nazwa wskazuje - nieoczekiwanie nas zadziwiło" - podsumowują pracownicy ogrodu.
W sieci nie brakuje komentarzy osób śledzących rozwój rośliny. Internauci z entuzjazmem reagują na kolejne aktualizacje, żartując m.in. o intensywnym zapachu kwiatostanu i możliwych trudnościach z dopasowaniem terminu kwitnienia do codziennego grafiku.
Jedno jest pewne - wrocławskie dziwidło olbrzymie stało się jedną z najciekawszych botanicznych atrakcji sezonu, a jego pełne kwitnienie może przyciągnąć tłumy zarówno na miejscu, jak i przed ekrany transmisji online.