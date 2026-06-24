W skrócie W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego nieoczekiwanie zakwitnie dziwidło olbrzymie znane z intensywnego, padlinowego zapachu.

Rozwój rośliny można obserwować na miejscu oraz przez transmisję internetową, a moment kwitnienia ma nastąpić w najbliższych dniach.

Zjawisko wzbudza duże zainteresowanie, co może wpłynąć na dostosowanie godzin otwarcia ogrodu, a komentujący w internecie śledzą postępy rośliny.

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We Wrocławiu trwa wyjątkowe wydarzenie botaniczne. W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego wkrótce zakwitnie dziwidło olbrzymie - jedna z najbardziej niezwykłych i rzadkich roślin na świecie. Okaz osiągnął już ponad metr wysokości i jest na ostatniej prostej przed spektakularnym kwitnieniem, które można obserwować na żywo zarówno na miejscu, jak i w internecie.

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego poinformował o przełomowym momencie 15 czerwca. "To bardzo ważny moment dla wszystkich miłośników roślin" - przekazano w mediach społecznościowych. Jak dodano, "Jeszcze kilka…, kilkanaście dni i nasze dziwidło olbrzymie zakwitnie!".

Roślina niespodziewanie weszła w fazę kwitnienia, mimo wcześniejszych założeń, że może wydarzyć się to dopiero w kolejnym sezonie.

Dziwidło z Wrocławia niebawem zakwitnie. Start transmisji

19 czerwca Ogród Botaniczny uruchomił transmisję na żywo na YouTube, pokazującą rozwój rośliny. W tym samym czasie rozpoczęto codzienne pomiary, które miały pozwolić śledzić dynamiczne zmiany.

Jak informowano 17 czerwca, kwiatostan urósł w ciągu doby o około 10 cm - z 84 do około 94-95 cm. Kolejne dni przynosiły dalszy wzrost, a także pierwsze wyraźne przebarwienia wewnętrznych struktur rośliny, co sygnalizowało zbliżające się kwitnienie.

Kolejne dni przynosiły coraz dokładniejsze dane o stanie rośliny. 18 czerwca dziwidło osiągnęło około 105 cm wysokości, a jego średnica wzrosła do 61 cm. Dzień później, miało już 114 cm wysokości.

20 czerwca roślina osiągnęła 125 cm, a 21 czerwca - 132 cm. Wówczas specjaliści zauważyli, że tempo wzrostu może się zmniejszać, co często oznacza przejście do fazy wybarwiania i przygotowania do otwarcia kwiatostanu.

W kolejnych dniach tempo wzrostu wyraźnie wyhamowało. W poniedziałek roślina osiągnęła 141 cm wysokości i obwód 78 cm. Następnego dnia, miała już 145 cm wysokości, przy niezmienionym obwodzie.

Jednocześnie zauważono coraz intensywniejsze wybarwienie wnętrza kwiatostanu. Pracownicy ogrodu oceniali we wtorek, że kwitnienie nastąpi w ciągu najbliższych trzech dni. Aktualnie roślina znajduje się więc w kluczowej, finałowej fazie rozwoju.

W środę w mediach społecznościowych przekazano, że roślina może zacząć kwitnąć w każdej chwili. "Być może zacznie się za dnia, być może w nocy..." - czytamy.

Wrocław. "Spektakl natury" i ogromne zainteresowanie

Dziwidło już teraz przyciąga tłumy odwiedzających do ogrodu przy ul. Sienkiewicza we Wrocławiu. Jak podkreślają pracownicy, moment kwitnienia będzie wyjątkowym wydarzeniem także logistycznie - godziny otwarcia mogą zostać dostosowane do zainteresowania zwiedzających, aby jak najwięcej osób mogło zobaczyć roślinę w pełnym rozkwicie.

Dziwidło olbrzymie może osiągać w naturze nawet 3 metry wysokości i 1,5 metra średnicy kwiatostanu. Jego zapach, choć dla ludzi nieprzyjemny, pełni kluczową funkcję biologiczną - przyciąga padlinożerne owady zapylające.

Wrocławski okaz trafił do ogrodu w 2022 roku dzięki współpracy z Ogrodem Botanicznym w Bonn. Jak podkreślają botanicy, to dopiero drugi taki przypadek w Polsce, obok wcześniejszego kwitnienia w Warszawie.

Roślina przeszła we Wrocławiu długą drogę: od fazy liścia, przez okres spoczynku, aż po nieoczekiwane przejście w kwitnienie. Jesienią 2025 roku utraciła liść i weszła w spoczynek, by już w lutym ponownie zacząć kiełkować.

Wcześniej zakładano, że zakwitnie dopiero w kolejnym roku. Jak się jednak okazało, natura zaskoczyła nawet doświadczonych specjalistów. "A dziwidło - jak sama nazwa wskazuje - nieoczekiwanie nas zadziwiło" - podsumowują pracownicy ogrodu.

W sieci nie brakuje komentarzy osób śledzących rozwój rośliny. Internauci z entuzjazmem reagują na kolejne aktualizacje, żartując m.in. o intensywnym zapachu kwiatostanu i możliwych trudnościach z dopasowaniem terminu kwitnienia do codziennego grafiku.

Jedno jest pewne - wrocławskie dziwidło olbrzymie stało się jedną z najciekawszych botanicznych atrakcji sezonu, a jego pełne kwitnienie może przyciągnąć tłumy zarówno na miejscu, jak i przed ekrany transmisji online.





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