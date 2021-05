"Powiększył" Belgię, "zmniejszył" Francję, a wszystko przez to, że kamień graniczny przeszkadzał mu w pracach rolniczych. To "przesunięcie" granicy wywołało rozbawienie w obu krajach, jednak kamień musi wrócić na swoje miejsce. W przeciwnym wypadku zwołana będzie komisja, która nie zbierała się od... 1930 roku.

Zdjęcie Kamień graniczny został postawiony w 1819 roku. / David Lavaux /

Do zabawnej sytuacji, którą opisuje BBC, doszło w pobliżu belgijskiej wioski Erquelinnes. Kamień, który wyznacza granice między Belgią a Francją, najwyraźniej przeszkadzał rolnikowi w pracach polowych i postanowił go przenieść.



"Sprawił, że Belgia stała się większa, a Francja mniejsza"

"Przesunięcie" granicy o 2,29 metra w głąb Francji przypadkiem zauważył miłośnik lokalnej historii.

Incydent nie wywołał jednak międzynarodowego spięcia, a uśmiech na twarzy lokalnych włodarzy.

- Sprawił, że Belgia stała się większa, a Francja mniejsza - powiedział francuskiej telewizji TF1 David Lavaux, burmistrz belgijskiej wioski Erquelinnes. Wskazał, że tego rodzaju incydenty potrafią spowodować spore zamieszanie między prywatnymi właścicielami ziemi, nie mówiąc już o sąsiednich krajach.



Zbierze się komisja nieaktywna od 1930 roku?

Granica między Francją a obecną Belgią rozciąga się na 620 km. Przesunięty przez rolnika kamień pochodzi z 1819 roku, kiedy to po raz pierwszy wytyczono granicę.



Lokalne władze belgijskie planują skontaktować się z rolnikiem i poprosić go o zwrócenie kamienia w jego pierwotne miejsce. Gdyby tak się nie stało, sprawa mogłaby trafić do belgijskiego ministerstwa spraw zagranicznych, które musiałoby zwołać nieaktywną od 1930 roku francusko-belgijską komisję graniczną. Lavaux dodał, że rolnik może usłyszeć zarzuty, jeśli nie zastosuje się do poleceń władz. - Jeśli okaże dobrą wolę, nie będzie miał problemu, rozwiążemy tę sprawę polubownie - powiedział.

- Powinniśmy być w stanie uniknąć nowej wojny granicznej - powiedział rozbawiony burmistrz sąsiedniej francuskiej wioski Aurélie Welonek dla "La Voix du Nord".



