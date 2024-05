Charlotte Russ i jej rodzina wybrali się na wycieczkę do Pismo Beach na środkowym wybrzeżu Kalifornii. - Moje dzieci myślały, że zbierały muszelki, ale okazało się, że to nie były muszelki, tylko małże . Dokładnie zebrały ich 72 - relacjonuje kobieta cytowana przez telewizję ABC 11.

Rodzinie już na miejscu wlepiono mandat, którego koszt wyniósł 500 dolarów . To jednak nie był koniec konsekwencji beztroskiej zabawy dzieci. - To była zdecydowanie droga wycieczka - skomentowała.

Dzieci zabrały małże z plaży. Władze były bezwzględne

Po powrocie do domu matka dzieci otrzymała pismo, z którego wynikało, że będzie musiała zapłacić jeszcze 88 tys. dolarów , ponieważ zabranie z plaży małży narusza przepisy ochrony skorupiaków.

- Te przepisy są po to, by pozwolić małżom osiągnąć rozmiar cztery i pół cala, aby mogły składać ikrę i każdego roku wydawać na świat potomstwo - wyjaśnił porucznik Matthew Gil z Departamentu Ryb i Dzikiej Przyrody.

Jak dodał "to niezwykle ważne, by edukować siebie oraz swoje dzieci przed wejściem na plażę". - Małże można poznać po tym, że obie muszle są złączone i nieuszkodzone. Najlepiej odróżnić je od muszli, próbując je rozdzielić, jeśli nie odchodzą łatwo, to na pewno małże - dodał ekspert.