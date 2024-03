Rewolucja na Mount Everest. Nowy obowiązek dla wspinaczy

Mount Everest. Nowy sposób na zwiększenie bezpieczeństwa wspinaczy

- Renomowane firmy już z nich korzystały, ale teraz jest to obowiązkowe dla wszystkich wspinaczy - przekazał dyrektor nepalskiego departamentu turystyki Rakesh Gurung w rozmowie z portalem stacji CNN. Dzięki urządzeniom służby będą mogły szybciej dotrzeć do osób potrzebujących pomocy, co usprawni akcje ratunkowe.

Chipy mają kosztować od 10 do 15 dolarów (w przeliczeniu na polską walutę daje to około od 39 do 59 zł). Niewielkich rozmiarów nadajniki będą wszywane w kurtki wspinaczy, a kiedy ci wrócą z wyprawy, w odpowiednim punkcie będą wyciągane z ubrania i gotowe do przekazania kolejnej osobie.