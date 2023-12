Raz za razem oblewał egzamin. Jeden z rekordzistów bliżej prawa jazdy

Kursant szkoły jazdy w Wielkiej Brytanii podchodził do egzaminu teoretycznego 59 razy zanim udało mu się zdać - podają brytyjskie media. Mężczyzna znalazł się wśród rekordzistów w kraju. Nie zbliżył się jednak do wyniku jednego z polskich kursantów, który przez 17 lat podszedł do testu prawie 200 razy.