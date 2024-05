Żubrzątko narodziło się w Bieszczadach

Podkreślił, że to rzadkość, by żubrzyce wycielały się tak wcześnie, gdyż najczęściej dzieje się to w czerwcu. Jak podała Ewelina Baran z Nadleśnictwa Stuposiany, tak wczesne narodziny wydarzyły się ostatnio w 2021 r.