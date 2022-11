Pułapki na klientów w Czarny Piątek. Jak nie dać się oszukać?

Oprac.: Andrzej Zasadni Ciekawostki

Czarny Piątek to dzień, w którym można liczyć na okazje, promocje i obniżki w sklepach. To jednak tylko jedna strona medalu, ponieważ przedsiębiorcy wykorzystują ten dzień, by umiejętnie żonglować cenami. To sprawia, że popularny "Black Friday" niewiele ma wspólnego z reklamowanymi obniżkami. Kiedy jest Czarny Piątek i co to za dzień?

Zdjęcie Kiedy jest Czarny Piątek 2022 i co to za dzień? W USA Czarny Piątek każdego roku przyciąga do sklepów ponad 100 milionów Amerykanów / 123RF/PICSEL