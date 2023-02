Gdy przypalisz coś w garnku, najlepiej nie zwlekaj i od razu postaraj się pozbyć zabrudzeń z jego dna. Zalej naczynie gorącą wodą i dodaj płyn do mycia naczyń do środka. Pozostaw rondel na kilkanaście minut, aby przypalenie namiękło. Jeżeli osad na dnie nie odklei się po wyszorowaniu go gąbką, spróbuj kilku poniższych metod.

Czyszczenie przypalonego garnka za pomocą wrzątku

Jednym z pierwszych pomysłów będzie zastosowanie wrzątku. Najpierw wlej wodę do garnka. Ciecz powinna całkowicie przykryć dno wraz z przypalonymi resztkami jedzenia. Następnie zagotuj wodę i pozwól jej jak najdłużej wrzeć.

Wysoka temperatura powinna odkleić zabrudzenia, które usuniesz za pomocą drewnianej łyżki albo szpatułki. Aby taki zabieg zakończył się powodzeniem, możesz do wrzątku wrzucić kapsułkę lub kostkę do zmywarki, która pozwoli Ci z łatwością wyczyścić i doszorować garnek.

Usuwanie przypaleń z rondelka z wykorzystaniem octu

Innym pomysłem jest nalanie do przypalonego naczynia octu. Postępuj dokładnie tak samo jak w przypadku wrzącej wody. Ocet ma właściwości rozpuszczające i doskonale radzi sobie z tłuszczem i przypaleniami. Podgrzanie go sprawi, że resztki zaczną namiękać i szybciej odkleją się od dna naczynia. Potem wystarczy je zeskrobać i po problemie.

Mycie przypalonego garnka pastą z sody oczyszczonej, za pomocą proszku do pieczenia lub soli

Kolejnym sposobem na pozbycie się zabrudzeń jest przygotowanie gęstej pasty z sody oczyszczonej i odrobiny wody. Nałóż takie czyściwo na dno garnka i pozostaw na około godzinę. Po tym czasie spróbuj go domyć. Soda powinna zadziałać czyszcząco na zabrudzenia, które pod wpływem pasty namiękną i będą znacznie łatwiejsze w usunięciu.

Taką miksturę można dodatkowo zmodyfikować. Wlej do garnka ocet i wodę w proporcji 2:1. Następnie całość zagotuj aż do wrzenia. Zestaw garnek z ognia, wsyp do niego sodę oczyszczoną i ewentualnie niewielką ilość soku z cytryny. Taką papkę pozostaw na kilkanaście minut w naczyniu, potem wylej wszystko i zmywakiem umyj wnętrze rondelka, który powinien wrócić do stanu używalności.

Alternatywą dla sody oczyszczonej jest proszek do pieczenia lub sól. Zasyp nimi przypalenia i pozostaw na dłuższą chwilę. Potem wystarczy tylko wyszorować wnętrze garnka - i gotowe!

Usuwanie przypaleń z garnka za pomocą coli i kapsułki z węglem aktywnym

Do nietypowych sposobów na pozbycie się przypaleń z garnka można zaliczyć zastosowanie coli. Nalej ją do naczynia i zagotuj na małym ogniu lub palniku płyty grzewczej przez kilka minut. Zawarty w niej dwutlenek poderwie przypalenia do góry, a składniki coli pomogą Ci doczyścić czarne dno.

Inna nietypowa metoda to wykorzystanie węgla aktywnego, który stosuje się w przypadku problemów z układem trawiennym. Rozgnieć trzy kapsułki i zalej je wodą na kilka centymetrów. Po krótkiej chwili po przypalonym dnie nie będzie już śladu!

Jeżeli powyższe domowe metody zawiodą, skorzystaj z mleczka do czyszczenia albo środka w sprayu, który pomaga walczyć z przypaleniami. Pamiętaj tylko o tym, aby potem dokładnie umyć rondelek, aby nie zostały w nim resztki chemicznych substancji, które mogą przedostać się do jedzenia.