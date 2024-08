Jak opisuje portal "Daily Star", mężczyzna zrobił to w trosce o swoje życie. Podczas pracy 58-latek natrafił na węża, którego próbował przegonić. Wówczas gad ukąsił go w prawą rękę. Ponieważ nie był pewny, jaki to gatunek węża, postanowił go złapać i razem z nim pojechał do szpitala.

Reklama