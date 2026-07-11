W skrócie Zawarto porozumienie dotyczące praw pasażerów lotniczych w krajach UE, które przynosi korzystne zmiany dla podróżujących.

Nowe przepisy zakładają między innymi zniesienie opłat za bagaż podręczny oraz zapewnienie, że dzieci do 14 roku życia nie będą rozdzielane z opiekunami podczas lotu.

Pasażerowie zachowują prawo do odszkodowania za opóźnione loty, a możliwość korzystania z powrotu z biletu w obie strony będzie dostępna niezależnie od wykorzystania biletu na pierwszy odcinek.

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To ważna informacja dla miłośników city breaków, zagranicznych podróży i egzotycznych wakacji. Często znalezienie idealnego połączenia graniczy z cudem. Przyszły pasażer jest zmuszony wybierać między komfortem a ceną, a podczas zakupu często okazuje się, że trzeba ponieść dodatkowe koszty. Nowe przepisy mają uregulować kwestie sporne, dać więcej komfortu podróżnym i opłacać się ich portfelom.

Rekompensata za opóźniony lot

Nowe regulacje to nie tylko zmiany, ale też podtrzymanie dobrych praktyk. Niezmienne pozostaje prawo do rekompensaty za opóźniony lot.

Utrzymana zostaje również jej wysokość: 250 euro w przypadku tras do 1500 km, 400 euro za loty od 1500 do 3500 km oraz 600 euro na dłuższych trasach. Warto dodać, że dotyczy to opóźnień przekraczających trzy godziny, a także sytuacji, gdy lot został odwołany z wyprzedzeniem krótszym niż 14 dni lub gdy pasażerowi odmówiono przyjęcia na pokład.

Jednocześnie znowelizowane przepisy umożliwiają liniom lotniczym obniżenie odszkodowania o 50 proc. w przypadku dalekich lotów, gdy te zaoferują pasażerom alternatywną trasę lub gdy opóźnienie nie przekroczy czterech godzin.

Na złożenie wniosku o odszkodowanie pasażerowie będą mieć dziewięć miesięcy, natomiast linie lotnicze - 30 dni, by je "wypłacić, powołać się na nadzwyczajne okoliczności lub wyjaśnić, dlaczego odszkodowanie nie zostanie przyznane, i poinformować pasażerów, jak mogą złożyć skargę" - czytamy w komunikacie na oficjalnej stronie Parlamentu Europejskiego.

Naturalnie, przewoźnicy będą zobowiązani do wypłaty rekompensaty, jeśli przyczyną opóźnienia lub odwołania stanie się wydarzenie zależne od nich. Nie dotyczy to zatem sytuacji nadzwyczajnych, takich jak: katastrofy naturalne, wojna, warunki pogodowe, zakłócanie porządku przez pasażerów, a także strajki pracowników lotnisk, kontroli lotów i obsługi naziemnej.

Koniec z rozdzielaniem pasażerów

Zmiana ta dotyczy rodziców podróżujących z dziećmi do 14. roku życia. Europosłowie zobowiązali przewoźników do nierozdzielania w samolocie opiekunów i małoletnich.

To samo dotyczy pasażerów z niepełnosprawnościami i kobiet w ciąży lecących z osobą towarzyszącą.

- Ciężko pracowaliśmy, aby pasażerowie nie stracili praw, które już posiadali, zapewniając jednocześnie lepszą ochronę rodzinom, osobom o ograniczonej sprawności ruchowej oraz innym, którzy najbardziej tego potrzebują - podsumował podczas lipcowego posiedzenia PE wiceprzewodniczący Komisji Transportu i Turystyki Virginijus Sinkevičius.

Nie musisz lecieć w obie strony

Dotychczasową, dość dyskusyjną praktyką linii, było kasowanie drugiego odcinka podróży, jeśli zrezygnowaliśmy z pierwszego. Bilety w obie strony były niepodzielną jednością.

Zgodnie z nowymi przepisami, pasażerowie będą mogli skorzystać z lotu powrotnego na podstawie biletu w obie strony, nawet jeśli nie skorzystali z pierwszego lotu, bez ponoszenia dodatkowej opłaty.

A jeśli podczas odprawy popełniliśmy literówkę w nazwisku lub inny drobny błąd, nie będziemy już obciążani dodatkowymi opłatami za naniesienie poprawki. Co więcej, podczas odprawy będzie można uzyskać cyfrową kartę pokładową bez konieczności posiadania konta użytkownika czy aplikacji linii lotniczej.

Bagaż podręczny. Zmiana, na którą wszyscy czekali

Prawdziwą wisienką na torcie jest nowelizacja przepisów dotyczących bagażu podręcznego.

Dotychczasowe wygórowane opłaty za niego były zmorą podróżnych i sposobem na zysk dla tanich przewoźników. Zgodnie z zaktualizowanymi zasadami, każdy pasażer będzie mógł zabrać na pokład bez dodatkowych opłat:

przedmiot osobisty (np. torbę lub plecak) o maksymalnych wymiarach 40 × 30 × 15 cm:

małą walizkę o wadze do 7 kg.





Linie lotnicze otrzymały również możliwość zaoferowania zniżki klientom, którzy zdecydują się na podróż bez bagażu podręcznego.

Od kiedy darmowy bagaż podręczny?

Rada Unii Europejskiej ma zatwierdzić osiągnięte porozumienie na początku sierpnia 2026 roku, a przepisy wejdą w życie 20 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym. Państwa członkowskie i przewoźnicy będą mieli z kolei rok na wdrożenie zmian.

- Po ponad 13 latach impasu w końcu zastępujemy niepewność jasnymi przepisami, silniejszymi prawami i zaufaniem. Kiedy ludzie wsiadają do samolotu, ich prawa nie zostaną w tyle na ziemi - podkreślił sprawozdawca Andrey Novakov.





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