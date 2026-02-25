W skrócie Policyjna kamera w Huber Heights zarejestrowała podejrzanego ukrywającego się w śmietniku.

Kierowca uciekł pieszo po kontroli drogowej i został odnaleziony przez służby w pojemniku na odpady - ukrywającego się odkrył pracownik służb porządkowych.

Policja potwierdziła zatrzymanie 27-letniego mężczyzny, który był poszukiwany na podstawie nakazu aresztowania.

Nagranie pochodzi z kamery policyjnej zamontowanej na jednym z radiowozów, który prowadził akcję poszukiwawczą w Huber Heights w stanie Ohio.

Na filmie udostępnionym przez służby widać pracownika służb porządkowych, który łapie za jeden z koszy na śmieci i podjeżdża nim pod śmieciarkę. Mężczyzna podchodzi do kubła od boku i otwiera klapę, by podczepić pojemnik do podnośnika.

USA. Akcja policji, uciekinier przypadkowo odkryty w koszu

Pracownik nachyla się nad kontenerem, a zaraz potem gwałtownie i pełny przerażenia odskakuje, ledwo utrzymując równowagę. Następnie odwraca się w stronę radiowozu i energicznie zaczyna wskazywać na śmietnik, od którego odbiegł.

Pracownik służb porządkowych odkrywa uciekiniera w jednym z pojemników na odpady Huber Heights Police materiał zewnętrzny

Na filmie widać, że radiowóz policyjny zaczyna podjeżdżać pod kosz. Zaraz potem kamera rejestruje, jak z wnętrza pojemnika na odpady wyłania się poszukiwany mężczyzna. Najpierw powoli podnosi głowę. Gdy orientuje się w sytuacji, szybko wyskakuje z kontenera i zaczyna uciekać. Zaraz potem widzimy, jak jeden z policjantów goni podejrzewanego.

Odnalazł go pracownik służb porządkowych. Uciekinier zatrzymany

W poście policjanci opisali całą historię bardziej szczegółowo. Interwencja zaczęła się od zwykłej kontroli drogowej. Gdy policjanci zatrzymali samochód, kierowca wyskoczył z pojazdu i uciekł pieszo. Na chwilę zniknął funkcjonariuszowi z oczu.

Policja w swoim wpisie uciekiniera nazwała "Oscar the Grouch" i podkreśliła, że finalnie został zatrzymany. W akcji nikt nie odniósł żadnych obrażeń - podkreślono na Facebooku policji w Huber Heights.

Portal Brobible nieoficjalnie opisuje, że zatrzymany mężczyzna ma 27 lat. Jak opisują dziennikarze, mógł podjąć decyzję o ucieczce, bo wydano dla niego nakaz aresztowania. Nie wiadomo, o jakie przestępstwo był oskarżony. Wiadomo jednak, że ucieczką sprowadził na siebie kolejne kłopoty.

