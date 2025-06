Polska poszerzyła się o nowy kawałek lądu. Ma nawet swój kod pocztowy

Jak poinformował "Dziennik Bałtycki", w okolicach Mikoszewa, w gminie Stegna, wyłonił się nowy fragment Polski . I nie ma ani krzty przesady w tym stwierdzeniu - cypel jest tak okazały, że Poczta Polska nadała mu nawet kod pocztowy 82-103 , należący do Stegny. Wprawdzie pozostaje wciąż w tyle za cyplem w Helu czy Rewie, jednak już stał się atrakcją turystyczną .

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2024 roku terytorium kraju powiększyło się o 225 hektarów i zajmuje obecnie 31 393 361 ha. To wynik naturalnych procesów i dostosowywanie się granic do linii podstawowej morza terytorialnego.

Zbliżające się wakacje to idealny czas na zobaczenie nowego fragmentu Polski. Przy odrobinie szczęścia ujrzymy wylegujące się na Mierzei Wiślanej foki. Aby dotrzeć na cypel, musimy dojechać do gminy Stegna. Następnie należy udać się do Mikoszewa i kierować w stronę ujścia Wisły.