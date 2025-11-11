Nowa usługa Poczty Polskiej e-Doręczenia powoduje, że już niedługo Polacy zapomną o papierowym awizo w skrzynkach pocztowych. Według danych opublikowanych przez Pocztę Polską w samym 2025 roku zarejestrowano 2 mln skrzynek dla elektronicznych przesyłek.

Polacy żegnają się z awizem. Zmiany w korzystaniu z usług Poczty Polskiej

Jak podaje dalej Poczta Polska do tej pory instytucje, osoby, prywatne i firmy nadały aż 38,7 mln przesyłek za pomocą e-Doręczeń. Większość z nich stanowiły przesyłki hybrydowe - 26,7 mln szt. Cyfrowych listów poleconych nadano 12 mln. Co ważne, 92 proc. wszystkich przesyłek zostało nadanych w samym 2025 roku.

Warto zaznaczyć, że od 1 stycznia 2025 roku podmioty publiczne i osoby wykonujące zawody zaufania publicznego mają obowiązek korzystania z e-Doręczeń.

Od lipca 2025 roku obowiązek ten został nałożony na część przedsiębiorców, a od października 2026 roku obejmie już wszystkich przedsiębiorców zarejestrowanych w KRS lub CEiDG. Można zatem spodziewać się wzrostu liczby cyfrowych przesyłek.

Co to jest usługa e-Doręczenia i dla kogo jest przeznaczona?

Usługa Poczty Polskiej e-Doręczenia jest elektronicznym odpowiednikiem listu poleconego za pośrednictwem odbioru. To oznacza, że urzędy, instytucje i firmy mogą wysłać ważne dokumenty do odbiorcy za pośrednictwem internetu. List zostaje w cyfrowej wersji dostarczony do zarejestrowanej przez odbiorcę elektronicznej skrzynki pocztowej.

Usługa e-Doręczeń działa 24h na dobę, co oznacza, że można zarówno wysłać, jak i odebrać list bez względu na porę. Polacy nie muszą już dłużej otrzymywać awizo w wersji papierowej i stać w kolejce na poczcie, aby odebrać list z urzędu.

Wyjątkiem są przesyłki hybrydowe, które kierowane są przez firmy czy instytucje do osób nieposiadających jeszcze skrzynki do e-Doręczeń. Wówczas list taki kierowany jest do odpowiedniej siedziby Poczty Polskiej, po czym jest drukowany i dostarczany tradycyjnie przez listonosza do odbiorcy.

Jednocześnie Poczta Polska podkreśla, że doręczenia elektroniczne są równoprawne tradycyjnej przesyłce poleconej za potwierdzeniem odbioru. Są także całkowicie bezpieczne, ponieważ nie ma możliwości podszycia się pod inną osobę. Każdorazowe korzystanie z usługi wymaga uwierzytelnienia za pomocą np. profilu zaufanego.

Jak założyć skrzynkę do e-Doręczeń?

Usług e-Doręczenia pozwala odbierać korespondencje od podmiotów publicznych, ale także wysyłać elektroniczne dokumenty do urzędu. Aby skorzystać z tej usługi, należy założyć adres i skrzynkę na stronie internetowej edoreczenia.gov.pl lub na mObywatel.gov.pl w zakładce Twoje skrzynki.

Korespondencja wysyłana do podmiotu publicznego jest darmowa. Wysyłki do osób prywatnych, firm, podmiotów niepublicznych czy osób wykonujących zawód zaufania publicznego są płatne i realizowane za pomocą usługi e-Polecony.

Skrzynka do e-Doręczeń jest wpisywana do Bazy Adresów Elektronicznych bezterminowo.

Ruszają elektroniczne doręczenia listów poleconych Polsat News