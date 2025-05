Szanowni Panstwo zamierzyłem wam opisać terazniejsze czasy jakie teraz obecnje są. I tak jest za panowania czesarza ruskiego Mikołaja Drugiego czaszy sząm to okropne dla nas polakuf kturzy jęnczymy pot ruskiem panowaniem pot ruskiem batem. Szum to właśnie czaszy wojene kture rosja ma zjapaniom(?) a wojna tak okropna że jak ot puczunktu swiata takiej niebyło bo na tej wojnie to jus zginyło ludzi blisko jeden milion i iescze niekoniec jest hocias wtakich cięskih czaszach jednak pan buk natchnoł duchem sięntem naszego szanownego ksindza I. Małachowskiego ktury się wziuł do wieży i zdobrowolnyh składek została wyszykow to jest przerobiona przes cieslie Nowakowskiego Mihała a opiszał to Karol Szulc Kowal skazmierza.