PIP przypomina o obowiązku ustalenia planu urlopowego na 2026 r. wynikającego z Kodeksu pracy. Warto się przyjrzeć obowiązującym zasadom, ponieważ ich niedotrzymanie może prowadzić do kar pieniężnych nałożonych na pracodawcę, czy utraty pracy przez pracownika.

Każdy pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego, a Kodeks pracy zaleca, aby jeden z nich był nie krótszy niż 14 dni następujących po sobie. W dużych firmach rodzi to problemy organizacyjne, ponieważ pracodawca jest zobowiązany udzielić takiego urlopu i jednocześnie zapewnić nieprzerwaną i płynną działalność firmy. W tym pomaga mu roczny plan urlopowy, który powinien być opracowany w grudniu i ogłoszony z pierwszym dniem nowego roku.

Artykuł 163 Kodeksu pracy mówi o tym, że urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopowym. Obowiązuje to firmy, w których działają związki zawodowe. W firmach, gdzie ich nie ma lub gdy związki nie wymagają jego stworzenia, pracodawca ustala urlopy indywidualnie z pracownikami.

Kodeks pracy nie określa jednak sposobu zgłaszania urlopów przez pracowników. Te zasady zgodnie z ustawą powinny być określone w aktach wewnątrzzakładowych tak samo, jak sposób udzielania zgody na urlop pracownika przez pracodawcę czy sam wzór wniosku urlopowego.

Podstawą do tworzenia planu urlopowego są wnioski pracowników, którzy określają w nich dokładne daty planowanych urlopów. Samo złożenie takiego wniosku jednak nie uprawomocnia pracownika do rozpoczęcia urlopu. Niezbędna jest zgoda pracodawcy. W przeciwnym razie nieobecność pracownika w pracy może być podstawą do rozwiązania stosunku pracy.

W tej sytuacji pracodawca zapłaci za przesunięcie urlopu

Teoretycznie ogłoszenie planu urlopowego pozwala pracownikowi rozpocząć jego organizację, np. wykupując wycieczkę czy pobyt w hotelu. Istnieje sytuacja, w której zmiany w terminie urlopu pracownika i narażenie go na związane z tym koszty nałożą na pracodawcę obowiązek ich pokrycia. Kiedy można ubiegać się o rekompensatę?

Jak informuje Państwowa Inspekcja Pracy według Kodeksu pracy, samo ogłoszenie planu urlopowego i powiadomienie pracownika o nim przynajmniej miesiąc przed rozpoczęciem urlopu wystarczą, aby pracownik zyskał do niego prawo. Wówczas zmiany w terminie urlopu pracownika nieusprawiedliwione nagłymi sytuacjami wymagającymi jego obecności w pracy są podstawą, aby ubiegać się o zwrot kosztów zaplanowanego urlopu od pracodawcy.

Zasada ta nie obowiązuje, jeśli istnieją wewnątrzzakładowe akty, z których wynika, że do podjęcia urlopu wymagane jest dodatkowe udzielenie zgody przez pracodawcę np. przez wydanie karty urlopowej.

Kiedy pracodawca może przesunąć zaplanowany urlop?

Istnieją sytuacje, w których pracodawca bez żadnych konsekwencji może przesunąć termin urlopu pracownika ogłoszony w planie urlopowym. Są to:

sytuacje, które wymagają obecności pracownika, aby zapewnić ciągłość działalności firmy;

usprawiedliwiona nieobecność pracownika w czasie urlopu spowodowana np. czasową niezdolnością do pracy wskutek choroby, przejściem na urlop macierzyński czy powołaniem do ćwiczeń wojskowych;

wypowiedzenie umowy przez pracownika i chęć skorzystania z urlopu podczas okresu wypowiedzenia.

W tych sytuacjach to pracownik ponosi ewentualne koszty już zorganizowanego urlopu.

Kiedy pracodawca nie może odrzucić urlopu?

Choć podstawą do tworzenia planu urlopowego są wnioski pracowników, pracodawca nie jest zobowiązany do ich uwzględnienia. Może w zamian zaproponować urlop w innym terminie.

Istnieją jednak sytuacje, w których nie może odmówić urlopu w terminie podanym przez pracownika. Dotyczy to przede wszystkim urlopów wypoczynkowych zaraz po urlopie macierzyńskim, wychowawczym czy tacierzyńskim, a także wniosków urlopowych młodocianych pracowników w terminie ferii szkolnych.

Każdy pracownik ma również prawo wziąć urlop na żądanie w wymiarze 4 dni, które wchodzą w przysługującą liczbę dni urlopowych pracownika. Wnioski o ten rodzaj urlopu również co do zasady nie mogą być odrzucone przez pracodawcę. Istnieją jednak wyjątki od te reguły.

