Sytuacja już na wstępie była zaskakująca - zwykle pilot podczas przywitania nie opuszcza swojej kabiny, lecz mówi do podróżnych przez intercom.

LOT. Pilot oświadczył się stewardessie

Jak wyjaśnił, wspomniana przez niego osoba to jego partnerka Paula , stewardessa LOT-u. Para poznała się półtora roku wcześniej właśnie w pracy.

Oświadczyny w samolocie. Reakcja stewardessy

Intencje kapitana szybko wyszły na jaw. Konrad Hanc uklęknął z bukietem kwiatów w dłoni i zapytał panią Paulę, czy zostanie jego żoną. Wzruszona kobieta podbiegła przez środek pokładu do mężczyzny. - Oczywiście, że tak! - brzmiała jej odpowiedź.

Całą sytuację zarejestrowały kamery. Na profilu PLL LOT w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie opisujące przygotowania do całej akcji. - Oboje jesteśmy latający, poznaliśmy się w samolocie w czasie lotu do Krakowa. Dziś również w czasie lotu do Krakowa chciałbym się jej oświadczyć - opowiada na nagraniu Konrad Hanc.