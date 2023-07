Osiemnaste urodziny to jedna z najważniejszych dat w życiu człowieka. Wiek, który wiąże się z wchodzeniem w dorosłość, powinien być odpowiednio świętowany. A życzenia dla jubilata, to miły akcent, którym umilimy dzień nastolatkowi. Prezentujemy zabawne i wesołe wierszyki, które skierowane są do młodych dorosłych.