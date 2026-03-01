Oklepane kierunki przechodzą do lamusa. W 2026 roku rozkwita nowy trend

Instagram jest pełen idealnych obrazków: szczęśliwych ludzi na rajskich plażach, zachodów słońca niczym z pocztówki i tętniących życiem miast, w których wszystko trzeba zobaczyć i wszystkiego spróbować. Tymczasem w 2026 roku turyści mówią basta. Nie chcą już odhaczać atrakcji z listy must see, lecz udać się do miejsc opustoszałych, nieznanych, a nawet… brzydkich.

Nowy trend wśród podróżujących, zdj. ilustracyjne
Nowy trend wśród podróżujących, zdj. ilustracyjne123RF/PICSEL

W podróżniczych trendach na 2026 dominuje antyturystyka. Jej istotą jest unikanie miejsc popularnych, zatłoczonych i bardzo często przereklamowanych. Skuszeni nieskazitelnymi pejzażami modnych kierunków, których zdjęć pełno w mediach społecznościowych, nieraz wracaliśmy z nich zawiedzeni.

Wenecja jest zatłoczona tak bardzo, że za wstęp do miasta trzeba zapłacić. Do Sagrada Familia nie da się wejść bez uprzedniej rezerwacji, a blask zachodzącego słońca na Santorini przyćmiewają bajońskie ceny noclegów.

Zobacz również:

Gdzie Polacy spędzają ferie zimowe? (zdj. ilustracyjne)
Ciekawostki

Gdzie Polacy spędzają ferie 2026? Zaskakujący trend w podróżach

Anna Czowalla
Anna Czowalla

    Zmęczenie komercją da się wyczuć nie tylko w powakacyjnych opowieściach znajomych, ale też w raportach trendów podróżniczych. Analizy specjalistów wskazują, że coraz większą popularnością cieszą się wakacje poza głównymi ośrodkami turystycznymi.

    Wakacje 2026. Obóz antyinstagramowy

    - Coraz więcej naszych podróżnych, zwłaszcza z obozu antyinstagramowego, odwraca się od przepełnionych hotspotów, które rzadko dorównują swojemu przesadnie filtrowanemu, wyidealizowanemu wizerunkowi w sieci - mówi w rozmowie z BBC Nick Pulley, założyciel Selective Asia, biura podróży specjalizującego się w organizacji spersonalizowanych wycieczek po Azji.

    Tym samym zainteresowanie zyskują miejsca poza utartym szlakiem. I tak oto zamiast obleganej Barcelony turyści coraz częściej odwiedzają hiszpańskie Toledo, zaś na city break lecą do Brandenburgii w Niemczech. Żądni przygód na swój urlopowy kierunek wybierają z kolei… Irak.

    Zobacz również:

    Popularny japoński festiwal anulowany z powodu turystów
    Świat

    Odwołują popularny festiwal. Wszystko przez gorszące zachowanie turystów

    Paweł Sekmistrz
    Paweł Sekmistrz

      BBC przywołuje również badania trendów przeprowadzone przez sieć hoteli Hilton, które jasno wskazują, że klasyczne wycieczki z tzw. punktami obowiązkowymi, są powoli wypierane przez podróże napędzane ciekawością, chęcią przeżycia przygody i poznania mniej uczęszczanych regionów.

      - Dziś, w dobie mediów społecznościowych, doświadczenia są znacznie bardziej namacalne i mogą przez długi czas, przed szeroką publicznością, stanowić dowód statusu. Część tego statusu wynika również z faktu, że podróże przygodowe są postrzegane jako typowe dla osób z bogatszym "dorobkiem podróżniczym" - takich które wyszły już poza doświadczenia typowe i masowe - podsumowuje Milena Nikolova, dyrektorka ds. analizy zachowań w firmie BehaviorSMART, specjalizującej się w badaniu zwyczajów podróżnych.

      Śladem kryminalnych opowieści

      Poza mniej znanymi kierunkami, w antyturystykę wpisują się też wizyty w miejscach dziwnych, mrocznych, a nawet brzydkich. Tak brzydkich, że aż trzeba je zobaczyć - jak na przykład prehistoryczne gady w Dolinie Dinozaurów w Łęcznej.

      Rosnąca popularność podcastów kryminalnych przekłada się z kolei na zainteresowanie miejscami, w których niegdyś doszło do zbrodni. Choć tego typu wycieczki często balansują na granicy etyki, chętnych wciąż przybywa.

      Odkrywanie "brzydoty", omijanie tłumów i dawanie szansy zakątkom świata, które nie grają pierwszych skrzypiec na Instagramie, może być świetnym pomysłem na urlop.

      Do sezonu wakacyjnego zostało jeszcze trochę czasu - warto już teraz rozejrzeć się w poszukiwaniu mniej obleganych miejsc, z których przywieziemy niezapomniane wrażenia.

      Zobacz również:

      Sokotra
      Ciekawostki

      Szlakiem influencerów. Te zakątki świata wpadły w oko znawcom turystyki

      Polska broń atomowa. Bocheński skomentował stanowisko prezydentaPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze