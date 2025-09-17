Chińska linia lotnicza China Eastern Airlines rozpoczęła sprzedaż biletów na nową trasę łączącą Szanghaj i Buenos Aires. Przewoźnik reklamuje ją jako "najdłuższy bezpośredni lot na świecie".

Lot z Szanghaj-Pudong (PVG) do Buenos Aires-Ezeiza (EZE) ma potrwać około 25,5 godziny, podczas gdy lot powrotny zaplanowany jest na 29 godzin - podaje chińska linia lotnicza.

Jest jednak pewien haczyk: oba odcinki obejmują dwugodzinny postój w Auckland w Nowej Zelandii. Pasażerowie mogą opuścić samolot na chwilę odpoczynku. Jest to zatem lot bezpośredni, ale z międzylądowaniem.

Najdłuższy lot na świecie. China Eastern Airlines uruchamia nową trasę

Różni przewoźnicy próbowali rościć sobie tytuł "najdłuższego lotu" w ramach kampanii marketingowych, jednak większość ekspertów zgadza się, że palmę pierwszeństwa dzierży Singapore Airlines.

Bezpośrednie połączenie tej linii z lotniska Changi w Singapurze do lotniska Johna F. Kennedy'ego w Nowym Jorku obejmuje dystans 15 349 km i trwa ponad 18 godzin.

China Eastern Airlines twierdzi, że ich lot będzie "pierwszą na świecie komercyjną trasą łączącą miasta antypodyczne", czyli miasta położone po przeciwległych stronach kuli ziemskiej.

Linia wybrała nietypową południową trasę, przebiegającą nad jednymi z najbardziej odludnych akwenów świata i blisko Antarktydy co, jak podaje przewoźnik, pozwoli skrócić podróż o co najmniej cztery godziny.

Trasę obsługiwać będzie szerokokadłubowy Boeing 777-300ER, dwa razy w tygodniu, począwszy od 4 grudnia - ogłosiła linia China Eastern Airlines.

"Trasa Szanghaj Pudong-Auckland-Buenos Aires postrzegana jest jako ważny krok w budowaniu nowego kanału 'Powietrznego Jedwabnego Szlaku' między regionem Azji i Pacyfiku a Ameryką Południową" - dodały linie.

"Najdłuższy lot na świecie". Linie lotnicze ostro konkurują

Według serwisu rezerwacyjnego Skyscanner najszybszy lot z Szanghaju do Buenos Aires, oferowany przez Air France i Lufthansę, trwa prawie 31 godzin z międzylądowaniem w Paryżu lub Amsterdamie.

Jednak w drodze powrotnej różnica się zaciera - inni przewoźnicy oferują loty trwające od nieco ponad 28 godzin do 33 godzin.

Chińska linia ma sporo konkurencji w walce o tytuł "najdłuższego lotu na świecie". Narodowy przewoźnik Australii, Qantas, pracuje nad projektem "Project Sunrise", którego celem jest projektowanie samolotów sprzyjających odpoczynkowi pasażerów podczas lotów długodystansowych.

Australijski przewoźnik od lat dąży do realizacji ambitnego celu - uruchomienia bezpośredniego lotu z Sydney do Londynu, miast oddalonych od siebie o około 16 tys. km.

Źródło: CNN

