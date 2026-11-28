Niezależnie od podróżniczych zainteresowań, niemal każdy znajdzie tu coś dla siebie. Tygiel religii i historii narodowościowych, zabytkowe zamki czy kuchnia pogranicza - wschód Polski stoi otworem przed tymi, którzy z podróży chcą wracać nie tylko z pamiątkami, ale też z głową pełną wspomnień i spokoju. W poszukiwaniu tego ostatniego warto udać się na najwyższy i najniższy punkt wschodniej części kraju. Oba są częścią lubelskiej natury.

Niepozorny rekordzista Roztocza. Gdzie leży najwyższy szczyt wschodniej Polski?

Patrząc na mapę, położenia na wschodzie Polski nie sposób odmówić Bieszczadom. Górskie szczyty są jednak tak oczywiste, że ograniczyliśmy wschód do nizinno-wyżynnego pasa środkowo-wschodniego. Idąc tym tropem, najwyższym wzniesieniem jest Krągły Goraj znajdujący się na terenie województwa lubelskiego.

Zdobi Roztocze Wschodnie, a jego wysokość to 388,7 m n.p.m., często zaokrąglana do 389 metrów. Ma kształt kopca usypanego z piasków i wapieni rafowych.

Choć jest "naj", nie doczekał się specjalnego oznaczenia na szczycie, a jedynie skromnego słupka geodezyjnego i żółtej tabliczki z oznaczeniem wysokości. Został za to uwzględniony wśród szczytów Korony Polski.

Sowieckie bunkry, nietoperze i pokrzywy. Co czeka na szlaku na Krągły Goraj?

Wyprawę na Krągły Goraj najlepiej rozpocząć, ruszając szlakiem czerwonym ze wsi Huta Lubycka położonej niedaleko Lubyczy Królewskiej. Droga na szczyt wiedzie przez iglasto-liściasty las i bujną roślinność z pokrzywami w roli głównej. Warto zatem założyć długie spodnie, a latem pamiętać o repelencie na komary.

Zanim jednak wejdziemy na górę, u jej podstawy czeka nas historyczna ciekawostka. To żelbetonowe schrony bojowe z Linii Mołotowa - niegdyś sowiecki system umocnień granicznych, dziś dom dla nietoperzy. Uważać należy jednak nie tylko na nietoperze. Ze względu na gęste zadrzewienie, na niektórych rozwidleniach trzeba mocno wytężyć wzrok, żeby dostrzec oznaczenie szlaku.

Tam, gdzie Bug opuszcza Polskę. Najniższy punkt wschodu

Co jest najlepsze w najwyższym i najniższym punkcie w Polsce wschodniej? Fakt, że oba miejsca można zobaczyć tego samego dnia. Dzieli je zaledwie 95 km.

Z Krągłego Goraja ruszamy tam, gdzie rzeka Bug opuszcza naszą ojczyznę, czyli do miejscowości Horodło. Najniżej położony punkt na wschodzie Polski znajduje się w dolinie Bugu, na granicy z Białorusią i Ukrainą. To obszar należący do województwa lubelskiego, a dokładniej - Kotliny Hrubieszowskiej. Jest częścią Niziny Nadbużańskiej, na której dominują płaskie tereny zalewowe, przechodzące fragmentami w wydmowe tarasy.

Gdzieniegdzie można spotkać strome, kilkunastometrowe skarpy brzegowe, dodające nadbużańskim krajobrazom dzikiego charakteru. Otoczeni scenerią niczym z przygodowego filmu, znajdziemy się w miejscu, którego wysokość wynosi ok. 114 metrów n.p.m. Dla porównania, najniżej położonym punktem w całej Polsce jest wieś Marzęcino (2,2 m p.p.m.), o której pisaliśmy tutaj, otwiera się w nowym oknie.

Co ciekawe, ujście Bugu z granic Polski to niejedyny punkt "naj" w tym rejonie. Leży on bowiem w jednej z najstarszych wsi w Polsce - Horodle. Miejscowość była ważnym ośrodkiem administracyjnym i handlowym w okresie średniowiecza. To tutaj w 1413 roku podpisano unię horodelską pomiędzy Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim. Dokument stał się jednym z najważniejszych aktów potwierdzających jednocześnie odrębność Wielkiego Księstwa Litewskiego i urząd wielkiego księcia.

Horodło i okolice to nie tylko świadek historii, ale też obszar Natura 2000 i teren Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Odpoczną tu osoby poszukujące ciszy, łona natury i dzikiej przyrody - elementów tak charakterystycznych dla wschodu Polski jak tutejsza gościnność i swojska autentyczność mieszkańców.

Marta Radzikowska