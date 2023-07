Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała 17 lipca 2023 roku nowe wytyczne dotyczące zalecanego całkowitego spożycia tłuszczów oraz ilości tłuszczów trans i nasyconych w codziennym jadłospisie. WHO zajęła się również kwestią znaczenia obecności węglowodanów pochodzenia roślinnego w diecie. Organizacja podała też wartości spożycia warzyw i owoców (w tym błonnika pokarmowego), by można było zachować lepsze zdrowie.

Nowe zalecenia mają zmniejszyć ryzyko nadmiernego przyrostu masy ciała i wystąpienia wielu chorób (np. niektórych nowotworów, cukrzycy typu 2 oraz chorób układu krążenia).

WHO: Liczy się jakość spożywanych tłuszczów

Najnowsze zalecenia WHO mówią o tym, że w codziennej diecie ilość tłuszczów nie powinna przekraczać 30 proc. całkowitego zapotrzebowania energetycznego. To oznacza, że jeśli dzienne zapotrzebowanie na kalorie to np. 2000 kcal, sugerowane ilości tłuszczu powinny wynosić do 66,7 g tego składnika.

Eksperci WHO podkreślili również fakt, że oprócz ilości tłuszczu ważna jest jego jakość. W zaleceniach możemy przeczytać, że "tłuszcze spożywane przez wszystkich w wieku 2 lat i starszych powinny stanowić przede wszystkim nienasycone kwasy tłuszczowe".

Są to takie tłuszcze, których najwięcej znajdziemy w rybach morskich, oleju kukurydzianym, sojowym czy słonecznikowym, a także w orzechach.

Ogranicz tłuszcze trans do minimum

Oprócz tego WHO wskazało, że zdrowo jest ograniczyć wartość kaloryczną spożywanych nasyconych kwasów tłuszczowych. Najwięcej jest ich np. w produktach mlecznych, czerwonym mięsie, oleju palmowym i kokosowym oraz w maśle. Nasycone kwasy tłuszczowe powinny stanowić maksymalnie 10 proc. całkowitego zapotrzebowania energetycznego.

Warto pamiętać, że należy znacząco ograniczyć np. pieczoną czy smażoną żywność, paczkowane przekąski czy mięso. Wartość energetyczna pochodząca z tłuszczów trans powinna w menu stanowić maksymalnie do 1 proc. całkowitego zapotrzebowania kalorycznego.

Dla przykładu: u osoby, która ma dzienne zapotrzebowanie energetyczne na 2000 kcal, ilość tłuszczów nasyconych nie powinna przekraczać 22,2 grama, a tłuszczów trans 2,2 grama.

Ile warzyw i owoców trzeba jeść według WHO?

Światowa Organizacja Zdrowia w najnowszych wytycznych podała także wartości dziennego spożycia warzyw i owoców, które są najlepszym źródłem witamin i składników mineralnych.

To one powinny stanowić dla każdego podstawę zdrowej, zbilansowanej diety. Eksperci przyznali, że osoby powyżej 10. roku życia powinny dziennie zjadać co najmniej 400 gramów warzyw i owoców.







U dzieci w wieku od 6 do 9 lat ta ilość powinna wynosić minimum 350 gramów, a u dzieci między 2. a 5. rokiem życia - 250 gramów.

WHO o zalecanej ilości błonnika pokarmowego

W naturalny sposób ze spożyciem warzyw i owoców wiąże się ilość przyjmowanego przez człowieka błonnika pokarmowego, który pozytywnie oddziałuje m.in. na perystaltykę jelit.

Światowa Organizacja Zdrowia podała, że dorośli i dzieci powyżej 10 lat powinni spożywać go co najmniej 25 gramów dziennie.







W przypadku najmłodszych między 6. a 9. rokiem życia WHO zaleca, aby spożycie błonnika nie było mniejsze niż 21 gramów dziennie. Z kolei u dzieci w wieku od 2 do 5 lat - normy dzienne nie powinny być mniejsze niż 15 gramów błonnika pokarmowego.

