Według danych platformy Pinterest Business, wyszukiwania hasła turystyka przygodowa wzrosły w tym roku aż o 75 proc. Trend ten jest popularny zwłaszcza wśród przedstawicieli milenialsów i pokolenia Z, którzy zdecydowanie od wakacji w formie all inclusive wolą przygodę.

I nie chodzi tylko o samodzielną organizację wyjazdu i nastawienie na zwiedzanie. Adrenalina i wyzwania fizyczne to nowy sposób na oczyszczenie głowy, oderwanie się od presji zawodowej czy wszechobecnej presji wpisanej w dorosłe życie. Pierwsze pokolenie jest już nią przytłoczone, a drugie właśnie boleśnie się z nią zderza.

Nowy trend w turystyce - odważysz się?

Z odsieczą przybywają tak zwane zdrowe zmęczenie i wyjątkowe doświadczenia, czekające na końcu świata lub tuż za rogiem. Nie chodzi bowiem o odległość, a o formę wypoczynku.

Wakacje nastawione na wysiłek fizyczny i ekstremalne przeżycia kryją się pod wyrażeniem darecation. To połączenie dwóch słów: dare oznacza odważyć/ośmielić się, zaś vacation - wakacje.

I choć jeszcze kilkanaście lat temu dalekie podróże z plecakiem, podczas których próbowało się ryzykowanych rzeczy, były zarezerwowane dla backpackerów, szturmem rozwijających swoje podróżnicze blogi, a potem Facebooka czy Instagrama, dziś darecation zdecydowanie nie jest już niszą. Coraz chętniej wybieramy kanioning, wyczerpujące wędrówki z plecakiem czy wspinaczkę górską.

Definicja darecation wykracza jednak daleko poza wyprawy z adrenaliną. Jak wskazuje raport przygotowany przez Adventure Travel Trade Association (ATTA), podróże przygodowe "nie są już definiowane wyłącznie przez ekstremalne lub pełne adrenaliny aktywności, lecz przez szerokie spektrum doświadczeń łączących eksplorację, kulturę, naturę i rozwój osobisty".

Chodzi zatem o zanurzenie się w innej kulturze, poznanie życia lokalnej społeczności, samorozwój, ale też wniesienie czegoś od siebie. Kierunek ten wpisuje się w odradzającą się popularność wolontariatów, np. mieszkanie za opiekę nad zwierzętami, itp.

Potrzeby podróżnych napędzają rozwój turystyki przygodowej, a co za tym idzie - zwiększają jej wartość rynkową. W tym samym raporcie ATTA czytamy, że w Ameryce Północnej segment ten jest wart ok. 188 mld dolarów, z czego 160 mld dolarów przypada na Stany Zjednoczone, a 28 mld dolarów na Kanadę. Z kolei wartość rynkowa europejskiego rynku sięga 464 miliardów dolarów. Aż 73 proc. respondentów z Europy deklaruje owartość na turystykę przygodową.

Co kraj, to obyczaj

Co ciekawe, mieszkańców Starego Kontynentu można podzielić ze względu na preferowany segment darecation.

I tak oto Niemcy najchętniej wybierają aktywności na świeżym powietrzu, takie jak piesze wędrówki, obserwacja dzikiej przyrody czy aktywne odkrywanie nowych miejsc. Ważne są również dla nich doświadczenia społeczne i czas spędzony z rodziną.

Z kolei Holendrzy stawiają w centrum przygodę. Motywacją do wyjazdu są dla nich aktywne doświadczenia, które wyprzedzają chęć poznawania innych kultur. Francuzi stawiają na odkrywanie kultury i zdobywanie wiedzy, a tuż za nim plasuje się chęć spędzenia czasu z rodziną. W odpowiedziach wtórują im Hiszpanie.

Włosi stawiają na odpowiedzialne podróżowanie i rozwój osobisty. Wykazują szczególne zainteresowanie wyprawami prowadzącymi do głębszej przemiany. Dla Brytyjczyków najsilniejszą motywacją do wyjazdów jest chęć przeżycia przygody i odkrywanie nowych miejsc. Dopiero za nimi są podróżowanie z rodziną i przyjaciółmi oraz poznawanie innych kultur.

W analizie ATTA nie uwzględniono Polaków. Badania dotyczące urlopowych preferencji przeprowadza jednak cyklicznie Polska Organizacja Turystyczna. I choć coraz więcej ankietowanych deklaruje chęć przeżycia przygody i odkrywania nowych miejsc, najważniejszym kryterium wyboru wciąż pozostaje cena wyjazdu.





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